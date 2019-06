| Freizeit

Der Name ist blanke Untertreibung: "Kleines Fest im Großen Garten" ist eines der renommiertesten Kleinkunstfestivals überhaupt. Mehr als 100 Talente werden das Publikum zwischen dem 10. und 28. Juli an 16 Abenden im Großen Garten der Herrenhäuser Gärten in Hannover begeistern. Akrobaten, Magier, Comedians, Puppenspieler und Poeten aus verschiedenen Ländern unterhalten das Publikum. Während die Gäste von einer zur anderen Bühne flanieren, tauchen zwischen Rabatten Fantasiegestalten auf Stelzen auf. Mindestens 200 Karten sind zum regulären Preis von 32 Euro an Veranstaltungstagen erhältlich (Abendkasse ab 17 Uhr, pro Person zwei Tickets).

Am Nachmittag ein riesiger Abenteuerspielplatz für die heranwachsenden Festivalbesucher, am Abend der Treffpunkt für Hörspielfans – das ist der Richard-Wagner-Hain beim zehntägigen Leipziger Hörspielsommer. Zum deutschlandweit größten Festival der Hörspielkunst vom 6. bis 14. Juli werden die Besucher von der Atmosphäre und den Geschichten verzaubert. Auf dem Gelände können sie es sich mit Picknickkörben, Decken und Liegestühlen gemütlich machen. Für das Live-Programm hat der Verein Hörspielsommer außerdem Lesungen, Konzerte und Kunstaktionen zusammengestellt und präsentiert Produktionen seiner Hörspielwettbewerbe. Der Eintritt ist frei.

Manege frei: Akrobaten, Clowns und dressierte Tiere tummeln sich nicht im Zirkus, sondern "en miniature" im Maximilianpark in Hamm. Der Künstler Oliver Schaffer verwandelt seit Jahren deutsche Museen in fantasievolle Spielzeug-Landschaften. 2009 wurde er mit seiner Playmobil-Zirkus-Sammlung sogar in den Pariser Louvre eingeladen. Eine halbe Million Figuren und Teile werden nun in Hamm zu sehen sein. In einem zweiten Teil der Playmobil-Ausstellung können die Besucher in eine Parallelwelt eintauchen – im Space-Hotel, Drachenland oder einer magischen Stadt der Hexen und Zauberer. Zum Parkeintritt von drei bis fünf Euro (ab vier Jahre) sind pro Kopf zwei Euro fällig.

Ritter, Fürsten, Edelfrauen, Handwerker, Händler, Gaukler, Artisten, Scholaren und viele weitere Darsteller in passenden Gewändern und Rüstungen entführen die Gäste des "Mittelalterlich Phantasie Spectaculum" ins 13. Jahrhundert. Am 6. und 7. Juli bildet der Dreiländergarten in Weil am Rhein die Kulisse für Ritterkämpfe, den mittelalterlichen Markt und viele weitere Attraktionen, bei denen Hexen, Zauberer oder ein Stelzentheater mitmischen. Mittelalterbands wie Saltatio Mortis oder Versengold geben Konzerte. Eintritt, je nach Alter und Tag, zum Teil frei, sonst 8 bis 45 Euro. Ein weiteres Spektakel ist am 27./28. Juli in Karlsruhe, eines am 24./25. August in Speyer geplant.