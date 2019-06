| Freizeit

Oldtimer aus mehr als sechs Jahrzehnten Automobilgeschichte fahren am 29. Juni bei den 22. Oldtimer Classics in Bremen vor. Dann können alle Fans die historischen Karossen zunächst auf dem Bremer Marktplatz bewundern. Bis zu 40 Marken von Borgward bis Bentley, Cadillac und Ferrari, VW, Ford und Porsche, Mercedes, Jaguar, Triumph, Aston Martin, Volvo und BMW bieten eine faszinierende Klassikervielfalt. Vor dem Rathaus starten die rund 150 Teilnehmer danach eine Rallye durch die norddeutsche Landschaft. Vor der Siegerehrung treffen sich die Fahrer mit ihren Schätzchen wieder auf dem Bremer Markt.

Was: "22. Oldtimer Classics"

"22. Oldtimer Classics" Wann: 29.6., Treffen ab 9 Uhr, Rallyestart 10 Uhr, gegen 16 Uhr Rückkehr zum Markt, danach Autokorso

29.6., Treffen ab 9 Uhr, Rallyestart 10 Uhr, gegen 16 Uhr Rückkehr zum Markt, danach Autokorso Wo: Marktplatz, 28195 Bremen

Marktplatz, 28195 Bremen Infos: www.bremen-oldtimer-classics.de

"West Side Story"

Nach einer ausverkauften Welttournee ist die Musical-Produktion "West Side Story" in der preisgekrönten Inszenierung von Joey McKneely exklusiv auch in wenigen ausgewählten Theatern in Deutschland zu Gast. Im Sommer kommt das Ensemble, das als einziges die Original-Choreographien von Jerome Robbins zeigt, nach Berlin und nach Dresden. Leonard Bernsteins unvergessene Kompositionen und die Geschichte rund um New Yorks Straßengangs und eine tragische Romanze werden in der Staatsoper Unter den Linden und in der Semperoper aufgeführt. Karten im Vorverkauf ab 27,50 Euro plus Gebühren.

Wann: 6. – 14.7. (Berlin), 16.7. – 4.8. (Dresden)

6. – 14.7. (Berlin), 16.7. – 4.8. (Dresden) Wo: Staatsoper, Unter den Linden 7, 10117 Berlin; Semperoper, Theaterplatz 2, 01067 Dresden

Staatsoper, Unter den Linden 7, 10117 Berlin; Semperoper, Theaterplatz 2, 01067 Dresden Infos: www.westsidestory.de und Ticket-Hotline 01806/10 10 11

"Titanic – The Musical"

Die RMS Titanic galt als unsinkbar. Noch auf der Jungfernfahrt 1912 jedoch sollte für das damals größte Schiff der Welt ein Eisberg den Untergang bedeuten. Die Schicksale der Menschen an Bord, ihre dramatischen Entscheidungen – behutsam zeichnet "Titanic – The Musical" einige dieser Geschichten nach. Schon die Original-Broadway-Produktion erhielt fünf Tony-Awards. Nun kommt die Londoner Neuinszenierung mit deutschen Übertiteln nach Deutschland. Vom 16. bis 21. Juli ist sie im Deutschen Theater München zu sehen, vom 30. Juli bis 4. August im Nationaltheater Mannheim. Karten gibt es ab einem Preis von 20 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren.

Wann: 16. – 21.7.

16. – 21.7. Wo: Dt. Theater, Schwanthalerstraße 13, 80336 München

Dt. Theater, Schwanthalerstraße 13, 80336 München Infos: www.bb-promotion.com und Ticket-Hotline 01806/10 10 11

"32. Rheingau-Musik-Festival"

Mit einem Novum trumpft das Rheingau-Musik-Festival 2019auf. Zum ersten Mal ist bei der mehrwöchigen Musikreihe ein Orchester – die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen – über einen längeren Zeitraum zu Gast und spielt in vier Konzerten Musik von Bach bis Tschaikowski. Zu den Solo-Höhepunktenzählen die Auftritte von Pianist Daniil Trifonov und der Sopranistin Christiane Karg. Jazz-Künstler Curtis Stigers präsentiert seine musikalische Raffinesse unter anderem mit Till Brönner und dem Stuttgarter Kammerorchester. Die Besucher können sich auf insgesamt 146 Konzerte an 37 Spielstätten freuen.