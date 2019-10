| Freizeit

Es gibt Wettkämpfe, die suchen ihresgleichen und sind allein deshalb ein echtes Event. Dazu zählt die Ostfriesische Strohballen-Rollmeisterschaft. Am 13. Oktober treten wackere Mannschaften an, um auf der Drachenwiese in Dornumersiel ihren König zu finden. Die Teams müssen dabei einen Rundballen aus Stroh in möglichst kurzer Zeit über drei verschiedene Wettkampfstrecken befördern. Die Disziplinen sind "Gerade Strecke", "Slalom-Parcours" und "Deich hochrollen". Was für ein Spektakel für alle Beteiligten und die Zuschauer! Wer noch drei Mitstreiter findet, kann sein Männer-, Frauen- oder Mix-Team auf www.dornum.de anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Eine Inszenierung voller Charme und Witz verspricht die "Johann Strauss Revue". Die international renommierten Musiker des Wiener-Walzer-Orchesters unter Leitung von Dirigent Erik Schober hauchen den schönsten Operettenmelodien aus der Feder von Johann Strauss ("An der schönen blauen Donau", "Kaiser-Walzer" oder "Wiener Blut") neues Leben ein. Unterstützt werden sie von den großartigen Stimmen der Solisten und des Johann-Strauss-Chores. Das Ensemble gastiert unter anderem in Frankenberg (5. Oktober), Potsdam (6. Oktober), Güstrow (12. Oktober), Wismar (13. Oktober), Waren (19. Oktober) und Erfurt (3. November). Karten: ab 18 Euro.

Auf noch einmal deutlich größere Internationale Spieletage – kurz: Spiel – in Essen können sich die in diesem Jahr erwarteten 190.000 Besucher freuen. Die Ausstellungsfläche wurde erweitert. Rund 1400 Neuheiten werden vom 24. bis 27. Oktober erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Und am 23. Oktober, einen Tag vor dem Messestart, gibt es eine Premiere: Von 18 Uhr bis 1 Uhr nachts können Spielbegeisterte im Congress Center CC Süd bereits unzählige Erfindungen nach Herzenslust testen. Reguläre Tageskarten kosten 15 Euro, ermäßigt 12 Euro, Kinder von 4 bis 12 Jahren zahlen 8 Euro. Im Vorverkauf über die Messe Essen werden 2 Euro Gebühr pro Ticket fällig.

Der Zirkus Roncalli hat Millionen Menschen in ganz Europa verzaubert. Die Show-Talente mit ihrer unverwechselbaren Poesie, Akrobatik und Clownerie kommen auf ihrer aktuellen Tournee auch in den Süden Deutschlands. Das neue Programm "Storyteller – Gestern, Heute, Morgen" ist vom 12. Oktober bis 12. November in München zu sehen. Rund 120 Artisten, Musiker, Spaßmacher und andere Könner unter der Zeltkuppel sind mit 80 historischen Wagen auf Reise. Karten kosten an der Zirkuskasse regulär 15 bis 66 Euro, ermäßigt 12 bis 61 Euro (im Vorverkauf entstehen Zusatzgebühren).