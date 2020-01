| Freizeit

Die Welt des Cabaret Mechanical Theatre entführt die Besucher in Wolfsburg in das Reich der Fantasie. Die Architektur der kleinen "Märchenmaschinen" erzählt im oberen Aufbau mit den beweglichen Holzfiguren kleine Geschichten, während im unteren Teil mechanische Abläufe die Puppen tanzen lassen. Aufmerksame Betrachtung und Ausprobieren an zehn Automaten lüften das Geheimnis der beweglichen, mechanischen Kunststückchen. Experimentieren und nachbauen erwünscht! Eintritt: Erwachsene 14 Euro. Kinder: bis 5 Jahre frei, von 6 bis 17 Jahren 9 Euro.

Was? Sonderausstellung "Der vergiftete Kater und andere Märchenmaschinen"

Sonderausstellung "Der vergiftete Kater und andere Märchenmaschinen" Wann? Bis 16. Februar

Bis 16. Februar Wo? phaeno, Willy-Brandt-Platz 1, 38440 Wolfsburg

phaeno, Willy-Brandt-Platz 1, 38440 Wolfsburg Infos: www.phaeno.de

10. Internationales Country Music Meeting 2020

Zum zehnten Mal wird das Fontane Haus in Berlin zum Ziel für Liebhaber von Country Music und Western Lifestyle. Fans können sich auf drei Tage internationale Country Music freuen, etwa mit Padraic Tiny McNeela aus Irland. Insgesamt sind mehr als 500 Künstler aus 20 Nationen dabei. Zahlreiche Aussteller und Akteure präsentieren ein umfangreiches Angebot wie Western-Outfits, Accessoires, CDs, Deko-Artikel, Indianerschmuck oder Line Dance-Workshops. Eintritt: Freitag 25 Euro, Samstag 35 Euro, Sonntag 20 Euro, Weekendticket 60 Euro. Für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt in Begleitung eines Erziehungsberechtigten frei.

Wann? Freitag, 7.2, 14 bis 24 Uhr, Samstag, 8.2., 10 bis 24 Uhr, Sonntag, 9.2., 10 bis 17 Uhr

Freitag, 7.2, 14 bis 24 Uhr, Samstag, 8.2., 10 bis 24 Uhr, Sonntag, 9.2., 10 bis 17 Uhr Wo? Fontane Haus, Wilhelmsruher Damm 142 c, 13439 Berlin

Fontane Haus, Wilhelmsruher Damm 142 c, 13439 Berlin Infos: www.country-music-meeting.de/deutsch/

Fertig? Los! Eine Ausstellung zur Geschichte von Sport und Technik

Nicht nur den Arbeitsplatz lässt die beliebte DASA (Deutsche Arbeitsschutzausstellung) zum kreativen Lernort und Abenteuerplatz werden. Auch die Erlebnisausstellung "Fertig? Los! Die Geschichte von Sport und Technik" in Dortmund lädt ihre Besucher zum Mitmachen ein und spannt dabei gekonnt den Bogen von der Geschichte der "körperlichen Ertüchtigung" bis zum heutigen Fitness-Training mit Hightech-Ausrüstung. Interessante, alte und kuriose Exponate laden zur kurzweiligen Betrachtung. An den Mitmachstationen können die Besucher beispielsweise den Degen an der Fechtstation ziehen.

Wann? Bis 19. April

Bis 19. April Wo? Friedrich-Henkel-Weg 1-25, 44149 Dortmund

Friedrich-Henkel-Weg 1-25, 44149 Dortmund Infos: www.dasa-dortmund.de

Traumfabrik – Showtheater der Phantasie

In Würzburg können Zuschauer letztmalig in den Genuss der aktuellen Traumfabrik Tournee – Showtheater der Phantasie 2019/2020 kommen. In der Vereinigung von Artistik, Schauspiel, Tanz, Theater, Kunst, Musik und Licht tauchen die Besucher in eine wunderbare Traumwelt ein. Das verspricht für Groß und Klein ein rasantes wie emotionales Schauspiel voller Phantasie, Witz und Charme, das Illusion und Wirklichkeit immer wieder verschmelzen lässt. Tickets: ab 22,80 Euro. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 20 Jahren: halber Preis. Kinder unter 5 Jahren kostenfrei auf dem Schoß.