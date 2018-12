| Veranstaltungstipps

Atemberaubende Akrobatik auf Schlittschuhen, verpackt in fantasievolle Geschichten – das bringt der legendäre "Circus on Ice" direkt aus Moskau mit. Schlittschuhläufer, die mit Fahrrädern grandiose Tricks auf der Eisfläche vollbringen, fantastische Jongleure und auf hohen Stelzen-Kufen gleitende Grazien gehören zum Ensemble unter der Leitung von Kirill Kirillov. Er hat das Ganze in ein Märchen um eine Primaballerina eingebettet.

Das Programm "Triumph" ist unter anderem zu sehen in Hagen (22. Dezember 2018), Reutlingen (30. Dezember 2018), Buchen (Odenwald) (31. Dezember 2018), Stuttgart (1. Januar 2019), Böblingen (2. Januar 2019) und Rastatt (3. Januar 2019).Siegen (6. Januar 2019), Alsdorf (15. Januar 2019), Essen (16. Januar 2019), Bergheim (23. Januar 2019), Duisburg (24. Januar 2019), Mettmann (6. Februar 2019) und Witten (7. Februar 2019). Die Tour geht im Anschluss noch weiter.

Karten gibt es ab 25,90 Euro.

Was: "Triumph"-Tour von Circus on Ice

"Triumph"-Tour von Circus on Ice Wann: siehe oben

siehe oben Wo: Veranstaltungsorte in den einzelnen Städten

Veranstaltungsorte in den einzelnen Städten Infos: Bestell-Hotline 01806/57 00 70

Große Bergparade

Rund 1000 Trachtenträger aus ganz Sachsen und weiteren Bergbauregionen Deutschlands füllen am Sonntag, 23. Dezember 2018, die Straßen von Annaberg-Buchholz im sächsischen Erzgebirgskreis. Die Bergparade im Herzen der Altstadt gilt als die schönste zur Adventszeit. Die Tradition dieser feierlichen Aufzüge reicht bis ins Mittelalter zurück und ist seit zwei Jahren als immaterielles Kulturerbe in Deutschland anerkannt.

Zum Ausklang des Annaberger Marschs vereinen sich fast 300 Bergmusiker vor der beeindruckenden Silhouette der St.-Annenkirche. Ihr Abschlusskonzert zu Füßen des Wahrzeichens der Kreisstadt beginnt gegen 14.30 Uhr.

Was: "Große Bergparade"

"Große Bergparade" Wann: 23.12., 13.30 – 15 Uhr

23.12., 13.30 – 15 Uhr Wo: Altstadt, Parade von der Wolkensteiner Straße bis zur St.-Annenkirche, 09456 Annaberg-Buchholz

Altstadt, Parade von der Wolkensteiner Straße bis zur St.-Annenkirche, 09456 Annaberg-Buchholz Infos: www.annaberg-buchholz.de und 03733/19 43 3

"New York Gospel Stars"

Mitreißende Melodien, bewegende Momente und viel Humor: Dafür stehen die New York Gospel Stars. Die Top-Sänger und -Musiker gehen im Winter erneut auf Tour durch Deutschland. Wer will, lässt sich von Spiritualität und Lebensfreude anstecken, singt und tanzt einfach mit. Wer lieber still genießt, kommt genauso auf seine Kosten.

Zu den Stationen gehören: Lübeck (29. Dezember 2018), Osnabrück (16. Januar 2019), Delmenhorst (20. Januar 2019), Oldenburg (21. Januar 2019), Pinneberg (22. Januar 2019), Glückstadt (23. Januar 2019), Brake (24. Januar 2019), Lüneburg (25. Januar 2019), Hamburg (26. Januar 2019), Winsen (Luhe) (27. Januar 2019), Kiel (28. Januar 2019), Elmshorn (29. Januar 2019) und Bremen (30. Januar 2019). Karten: ab 15 Euro.