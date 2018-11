| Radiotipps

In den Radiotipps empfiehlt prisma diesmal Pop, Klassik und eine Doku.

Ein wärmendes Licht

Rudi Dutschke niedergeschossen . Martin Luther King und Robert Kennedy ermordet, Panzer in Prag. 1968 war über weite Strecken ein düsteres Jahr. Doch dann, am 22. November, brachten die Beatles das "Weiße Album" heraus. Track 7, "While my guitar gently weeps", sorgt bis heute für Gänsehaut. "Rock et cetera" feiert 50 Jahre "Weißes Album".

Sonntag, 25. November • 15.05 Uhr • Deutschlandfunk

Pulsierender Beat

"Sweet Spot", das junge Klassik-Magazin des Bayerischen Rundfunks, transportiert eine entstaubte Sicht auf die Klassik im Radio. Heute präsentiert es das "Podium Festival Esslingen". Das innovative Musikfestival ist dafür bekannt, klassische Musik aus ihrem oft allzu engen Korsett zu befreien.

Montag, 26. November • 21.05 Uhr • BR-Klassik

Ausstieg

Das war's! In wenigen Wochen schließen die letzten beiden Zechen des Ruhrgebiets in Ibbenbüren und Bottrop. Dann ist die Förderung heimischer Steinkohle Geschichte. Einst galten die Zechen als Garant für den Wiederaufbau Deutschlands. Ein Rück- und Ausblick im Infomagazin "Zeitzeichen".

Dienstag, 27. November • 20.15 Uhr • NDR Info