| Freizeittipp

In vielen Bundesländern haben die Ferien bereits begonnen, andere folgen in Kürze. "Nichts wie weg" ist in diesem Jahr zugegebenermaßen nicht ganz einfach, aber wer kann, hat sich möglicherweise schon das Ferienhaus und den Strandkorb an einer der gut erreichbaren Küsten gebucht.

Nord- und Ostsee werden in diesem Sommer zu absoluten Urlaubsschlagern. Zeit für ausgedehnte und am besten geführte Wattwanderungen. Meeresleben live sozusagen. Natürlich bieten sich die Gezeiten an der Nordsee dafür besonders an, um sich auf die Spuren von Wattwürmern, Krabben, Seesternen und anderen Bewohnern des Ozeans zu machen.

Doch auch an der Ostsee werden Hobbymeeresforscher so manches Mal fündig. Die Strände von Usedom oder Fehmarn bieten Wanderern gute Möglichkeiten, wenn der Wind günstig steht.

Infos: www.urlaubstipps-nordsee-ostsee-inseln.de/freizeitangebote/Wattwanderungen