Das Biopic "Lindenberg! Mach dein Ding" erzählt, wie aus dem Klempnersohn Deutschlands bekanntester Rocker wurde. Nachwuchs-Talent Jan Bülow glänzt in der Rolle des jungen Udo Lindenberg. Nach dem Kinostart im Januar erscheint der Film nun auch auf DVD und Blu-ray.

Der Film spielt in den Siebzigern, als Udo Gerhard Lindenberg noch kein Superstar war. Regisseurin Hermine Huntgeburth gelingt es, den Geist der späten Sechziger und Siebziger perfekt einzufangen. In Rückblenden wird zudem von Lindenbergs Kindheit erzählt. Schon als Sechsjähriger trommelt der kleine Udo auf einem Blecheimer und träumt davon, Musiker zu werden – doch sein missmutiger Vater (Charly Hübner) hat andere Pläne für ihn: Udo soll Klempner werden wie er. Dass es anders kam, ist bekannt.

Udo Lindenberg arbeitet als Kellner, schnell bekommt er die Chance, Musik zu machen. 1973 schafft er mit "Hoch im Norden" den Durchbruch. "Was mich an ihm begeistert hat, ist der Wille, immer weiterzumachen. Davon handelt ja auch der Film. Es geht darum, nicht aufzuhören, wenn einem jemand sagt, dass man so nicht weiterkommen, sondern trotzdem sein Ding zu machen", sagt Hauptdarsteller Jan Bülow über Lindenberg. Eine ausführliche Kritik zu "Lindenberg! Mach dein Ding" lesen Sie hier.

