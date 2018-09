| TV-Tipp

Große Abschluss-Party zum deutsch-türkischen Freundschaftsprojekt mit Ferienflieger SunExpress: Am Samstag, den 9. Februar 2019, sucht Moderator Jan Kunath den "Superschlager 2018". sonnenklar.TV überträgt live.

"Musik verbindet" lautet das Motto des Abends, der ganz im Zeichen der Freundschaft zwischen Türken und Deutschen steht: Gemeinsam mit der Airline SunExpress, einem deutsch-türkischen Joint Venture, hat sonnenklar.TV die Kampagne letztes Jahr gestartet. Beide Partner wollen mit ihrem Herzensprojekt die seit mehr als 60 Jahren bestehende Beziehung zwischen den Menschen beider Länder stärken.

Graham Bonney und Bahar Kizil in "Superschlager"-Jury

Emotionaler Höhepunkt ist die Party-Show am Samstag, den 9. Februar 2019, die mit über 300 Gästen in der Lounge im Sendezentrum von sonnenklar.TV in München stattfindet. Schlager-Experte Jan Kunath moderiert die Show und eine internationale Jury wird gemeinsam mit dem Live-Publikum über den besten Hit des letzten Jahres abstimmen. Aus den Top 6 von mehr als 20 Titeln, die alle in der "Kunath & Co Holiday Show" (immer samstags, 19 Uhr auf sonnenklar.TV) vorgestellt werden, haben vier Musik-Experten die Aufgabe, den "Superschlager 2018" zu finden. Live auf der Bühne: alle sechs Finalisten und die Schlagerstars "Die Cappuccinos" und Graham Bonney. Neben der britischen Pop-Legende ("Hey little Lady"), Sportmoderator Ulli Potofski und dem österreichischen Hitmusiker Nic ("Ein Stern") wird auch die deutsch-türkische Ex-"Monrose"-Sängerin Bahar Kizil in der Jury sitzen.

Doch nicht nur das: Bei der Show "Musik verbindet" haben alle Gäste nach der Jury-Abstimmung die Möglichkeit, aus den sechs vorgestellten Interpreten ihren persönlichen Favoriten zu wählen. prisma-Leser können Karten für das TV-Event inklusive deutsch-türkischen Freundschaftsbuffets, aller Getränke und einer After-Show-Party ab 99 Euro pro Person (Buchungsnummer 19 59 62) über die Telefonnummer 089/71 04 57 50 5 oder auf www.sonnenklar.tv bestellen. Auf Wunsch kann das Ticket auch mit Über-nachtung im luxuriösen "Hampton Hilton" für 149 Euro pro Person (Buchungsnummer 19 58 86) gebucht werden. Eine weitere Nacht inklusive sonnenklar.TV-Studioführung gibt es für 69 Euro pro Person. Eine unvergessliche Schlagernacht ist garantiert ...