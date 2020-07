| Klassenerhalt oder Aufstieg?

Werder Bremen hat sich über die Relegation ein weiteres Jahr im Fußball-Oberhaus erkämpft, für den 1. FC Nürnberg geht es noch um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Hier die Infos zur TV-Übertragung.

Die Bremer retteten sich durch ein 6:1 gegen indisponierte Kölner und der gleichzeitigen Niederlage von Fortuna Düsseldorf bei Union Berlin noch auf den Relegationsplatz 16. In der Relegation reichten Werder dann dank der Auswärtstorregel ein 0:0 und 2:2 in den beiden Spielen gegen den 1. FC Heidenheim, um auch in der kommenden Saison wieder in der Bundesliga zu spielen.

Während die Relegation zur Bundesliga nur bei den Streaminganbietern DAZN (jetzt einen Monat kostenlos testen*) und Amazon Prime Video (jetzt einen Monat kostenlos testen*) zu sehen war, gibt es die Relegation zur 2. Bundesliga auch im Free-TV. Das ZDF überträgt die Spiele genau wie DAZN und Amazon Prime live.

In der Relegation zwischen Zweitliga-16. und dem Vertreter der 3. Liga trifft der 1. FC Nürnberg auf den FC Ingolstadt. Da die U23 des FC Bayern München in der 3. Liga Platz eins und damit einen der Aufstiegsplätze belegt hat – die zweite Mannschaft darf nicht in der 2. Bundesliga spielen – rücken die Mannschaften dahinter auf. Deshalb reicht Platz vier (Ingolstadt) zur Relegation. Der Zweite (Würzburger Kickers) und Dritte (Eintracht Braunschweig) steigen direkt auf.

Das ZDF geht jeweils ab 18.00 Uhr auf Sendung. Reporter des Hinspiels im Nürnberger Max-Morlock-Stadion ist Martin Schneider. Für Moderation und Analyse steht Katrin Müller-Hohenstein bereit. Das Rückspiel im Audi-Sportpark von Ingolstadt am Samstag, 11. Juli, kommentiert Claudia Neumann, Jochen Breyer moderiert.

Die Sendetermine der Relegation 19/20 im Überblick:

Bundesliga / 2. Bundesliga

Werder Bremen - 1. FC Heidenheim: 0:0

1. FC Heidenheim - Werder Bremen: 2:2 (0:1)

2. Bundesliga / 3. Liga

1. FC Nürnberg - FC Ingolstadt: Dienstag, 7. Juli, 18.15 Uhr (ZDF / DAZN / Amazon Prime)

FC Ingolstadt - 1. FC Nürnberg: Samstag, 11. Juli, 18.15 Uhr (ZDF / DAZN / Amazon Prime)

