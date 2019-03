"Die 1. Headis Team-WM"

Von Rupert Sommer

"Diese Show würde Stefan Raab gefallen", denkt man, wenn man von der "Headis Team-WM" hört. Das kommt nicht von ungefähr, denn in der Tat steckt Raab höchstpersönlich hinter der neuen ProSieben-Sendung.

Tischtennis ist nicht nur ein anstrengender Ganzkörper-Sport, der äußerste Reaktionsschnelligkeit erfordert. Auch Köpfchen ist gefragt. Das "Kopfballtischtennis", kurz "Headis" genannt, nimmt diese Herausforderung wörtlich: An der Platte stehen sich zwei Gegner gegenüber, die anstatt eines Pingpong-Schlägers nur den eigenen Kopf benutzen dürfen. Sie befördern damit einen 100-Gramm-Gummiball über das Netz, der so groß ist wie rund 64 herkömmliche Tischtennisbälle. Zudem gibt es ein paar Sonderregeln: Jeder Ball darf "volley", also direkt zum Gegner, gespielt werden. Außerdem dürfen sich die Spieler mit allen Körperteilen auf der Platte abstützen. Wer zuerst elf Punkte erzielt, gewinnt den Satz.

Was bereits im Jahr 2006 von dem Sportstudenten René Wagner aus Kaiserslautern erfunden wurde, hat nun den Weg ins ProSieben-Samstagabend-Showprogramm gefunden. Und natürlich muss es gleich vollmundig "Die 1. Headis Team-WM" werden, die zur besten Sendezeit ausgetragen wird. Klingt alles ein bisschen an den Wahnwitz einstiger Stefan-Raab-Zeiten, als bei dem Sender in Wok-Pfannen Eiskanäle heruntergejagt oder mit Autos Fußball gespielt wurde.

Stimmt auch ein wenig: Entwickelt wurde die neue Show-Idee, aus der bei entsprechendem Erfolg mehr werden könnte, von Stefan Raab persönlich. Allerdings wird er nicht vor die Kamera treten. Die Moderation der Show überlässt er seinem alten Weggefährten Elton. Wie nostalgisch!

Quelle: teleschau – der Mediendienst