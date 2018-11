| Wichtigster Radiopreis

Die "1Live Krone" gilt als Deutschlands wichtigster Radio-Award. Comedian Luke Mockridge moderiert die Veranstaltung, die wie schon im Vorjahr live im WDR-Fernsehen übertragen wird.

Zahlreiche deutsche und internationale Topstars werden auch in diesem Jahr zur Preisverleihung in der Jahrhunderthalle Bochum erwartet. Wer wird am Donnerstag, 6. Dezember, "Bester Künstler"/"Beste Künstlerin", wer hat das "Beste Album" veröffentlicht und wer bekommt die Auszeichnung als "Bester Hip-Hop-Act"? Für einen der Awards nominiert sind u.a. Die Fantastischen Vier, Namika, Rea Garvey, Die Toten Hosen, Mark Forster sowie die Star-DJs Felix Jaehn und Robin Schulz. Auf der Bühne werden auch internationale Acts wie die britische Sängerin Anne-Marie auftreten.

Tickets gibt es für die Veranstaltung nicht zu kaufen, wer dabei sein will, kann an der Abstimmung teilnehmen und muss auf etwas Losglück hoffen. Für die, die zu Hause bleiben müssen, überträgt das WDR-Fernsehen die "1Live Krone" am 6. Dezember ab 20.15 Uhr live, auch im Livestream in der WDR-Mediathek. Wiederholungen sind in der Nacht auf den Samstag (8. Dezember) ab 1.20 Uhr in der ARD und vormittags am 8. Dezember um 10.25 Uhr bei One zu sehen.

Die "1Live Krone", die zum 19. Mal verliehen wird, ist ein Hörerpreis: Auf www.1live.de kann darüber abgestimmt werden, wer am 6. Dezember ausgezeichnet wird. Jeder Voting-Teilnehmer hat dabei die Chance, Tickets für die Verleihung in der Jahrhunderthalle Bochum zu gewinnen. Lediglich die Preise in den Kategorien "Comedy-Krone" und "Sonderpreis" vergibt die 1Live-Redaktion selbst.

Die Nominierten der "1Live Krone" im Überblick:

Kategorie "Beste Single"

Felix Jaehn

Die Fantastischen Vier

Namika

Rea Garvey

Nico Santos

Alle Farben

Kategorie "Bestes Album"

Trettmann

Roosevelt

Bosse

Marteria & Casper

Joris

OK Kid

Kategorie "Beste Künstlerin"

LEA

Stefanie Heinzmann

Namika,

Alice Merton

Nura

Kategorie "Bester Künstler"

Max Giesinger

Bosse

Robin Schulz

Mark Forster

Kategorie "Bester Liveact"

Die Toten Hosen

Milky Chance

Kontra K

Robin Schulz

Kraftklub

Kategorie "Bester Newcomer"

Fynn Kliemann

Nura

die Leoniden

LEA

Nico Santos

Kategorie "Bester Hip-Hop Act"

RIN

Marteria & Casper

Kontra K

Alligatoah

Loredana

Quelle: areh