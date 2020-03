ZDF-Doku

Von Andreas Schoettl

In Deutschland werden laut offiziellen Zahlen der Polizei jedes Jahr rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. Die meisten von ihnen tauchen nach zwei bis vier Tagen wieder auf. Doch einige bleiben verschwunden. Verwandte, Freunde und Familie sehen sich fortan mit quälenden Fragen konfrontiert: Was ist passiert? Wer trägt Schuld? Gibt es noch Hoffnung auf ein Wiedersehen? – Der Film von Iris Bettray beleuchtet zwei besonders dramatische Vermisstenfälle. Im Rahmen von "37°" ist der Beitrag nun zu sehen.

Dabei legt Bettray ihr Augenmerk vor allem darauf, wie betroffene Familienangehörige mit der Ungewissheit umgehen. Zwischen Hoffnung und der totalen Hoffnungslosigkeit scheint es bei machem kaum mehr Grenzen zu geben. Dieses Gefühl der Zerrissenheit beeinflusst nicht selten jeglichen Alltag. So wie bei Edith und ihrem Mann Dirk. "Wir können keine Krimis gucken, wir erleben einen realen Horror", sagt Dirk in die Kamera. Ihre Geschichte nahm erst im November vergangenen Jahres ein schlimmstes erdenkliches Ende.

Im Juni 2019 war Anna, die Zwillingsschwester von Edith, mitten in der Nacht verschwunden. Ihre Familienangehörigen waren sich von Anfang an sicher, dass Anna nicht einfach nur abgehauen sein kann. Eine wochenlange Suche verlief erfolglos. "Die Ungewissheit bringt uns um", so Dirk.

Umso schlimmer das Ende. Im November 2019 erfährt die Familie von der Ermordung Annas. Die Polizei hat einen Mann verhaftet, der Videos besitzt, auf denen die tote Vermisste zu sehen ist. Es bleibt das letzte Bild, das die Hinterbliebenen von einem ehemals geliebten Menschen in Gedanken behalten werden. Womöglich für immer? Denn: Annas Leiche wurde bisher nicht gefunden. Der mutmaßliche Täter schweigt darüber beharrlich.

