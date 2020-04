| Streaming-Anbieter

Welche Filme und Serien stehen beim Streaming-Anbieter Amazon Prime Video neu zur Verfügung? Hier finden Sie immer aktuell einen Überblick.

Für "Pastewka" fällt die letzte Klappe und die "Hunters" machen Jagd auf Nazis, die eine Verschwörung planen. Auf welche Inhalte können sich Kunden von Amazon Prime Video im April freuen? Hier ein Überblick:

Film: "Rocketman" (ab 10. April)

Das Biopic blickt schonungslos zurück auf das bisherige Leben und die Karriere von Elton John. Taron Egerton überzegt als Hauptdarsteller auf ganzer Linie. Eine ausführliche Kritik zu "Rocketman" lesen Sie hier.

Serie: "Bibi & Tina" (ab 3. April)

Amazon Prime Video lädt alle Kinder und Fans von Bibi & Tina ein, die zehn 25-minütigen Episoden der neuen Amazon Original Serie am Startwochenende (3.-5. April) kostenlos zu streamen. In diesem Zeitraum ist keine Prime-Mitgliedschaft, sondern lediglich ein kostenloser Amazon-Account notwendig. Ab dem 6. April ist die Serie exklusiv für Prime-Mitglieder verfügbar.

Serie: "Tales from the Loop" (ab 3. April)

Im Amazon-Original "Tales From The Loop" ist alles leicht außer Takt. Das Erzähltempo, die Musik, die Menschen und die Naturgesetze. Die Serie erzählt über die Menschen, die über dem "Loop" leben – einer Maschine, die die Geheimnisse des Universums ergründen soll. Dinge, die zuvor der Science-Fiction vorbehalten waren, sind nun möglich. Eine ausführliche Kritik zu "Tales from the Loop" lesen Sie hier.

Neue Serien im April 2020

Bibi & Tina – Staffel 1 (ab 3. April)

Tales from the Loop – Staffel 1 (ab 3. April)

All or Nothing: Philadelphia Eagles – Staffel 5 (ab 10. April)

Bosch – Staffel 6 (ab 17. April)

The Orville – Staffel 2 (ab 30. April)

Neue Filme im April 2020

Falling Snow – Zwischen Liebe und Verrat (ab 3. April)

Passengers (ab 5. April)

Summer Love (ab 7. April)

The Purge – Die Säuberung (ab 08.03.)

Rocketman (ab 10. April)

Zurück in die Zukunft I-III (ab 11. April)

Kursk (ab 11. April)

Citizen K (ab 15. April)

Mamma Mia! Here We Go Again (ab 15. April)

Selah & the Spades (ab 17. April)

Eine moralische Entscheidung (ab 18. April)

Breaking In (ab 20. April)

Blackkklansman (ab 21. April)

I Am Mother (ab 22. April)

Cleo (ab 24. April)

Neue Filme/Serien für Kinder

Dino Dana – Staffel 3, Teil 2 (ab 17. April)

Playmobil: Der Film (ab 29. April)

Evan Allmächtig (ab 29. April)

