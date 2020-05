| Streaming-Anbieter

Welche Filme und Serien stehen beim Streaming-Anbieter Amazon Prime Video neu zur Verfügung? Hier finden Sie immer aktuell einen Überblick.

Serie: "Dispatches from Elsewhere " (ab 8. Mai)

Vier Außenseiter auf der Suche nach dem Geheimnis hinter dem großen Ganzen: Die neue Amazon-Serie "Dispatches from Elsewhere" ist sowohl ungewöhnlich als auch kompliziert. Eine ausführliche Kritik zu "Dispatches from Elsewhere" lesen Sie hier.

Film: "Mile 22" (ab 13. Mai)

Mark Wahlberg den Spezialagenten Jimmy Silva, der mit seinem Elite-Team immer dann zum Einsatz kommt, wenn Diplomatie und Militär keine Lösungen mehr parat haben. Eine ausführliche Kritik zu "Mile 22" lesen Sie hier.

Neue Serien im Mai 2020

Upload – Staffel 1 (ab 1. Mai)

Black-ish – Staffel 5 (ab 1. Mai)

Dispatches from Elsewhere – Staffel 1 (ab 8. Mai)

The Last Narc – Staffel 1 (ab 15. Mai)

Homecoming – Staffel 2 (ab 22. Mai)

Der Beischläfer – Staffel 1 (ab 29. Mai)

Neue Filme im Mai 2020

Black 47 (ab 2. Mai)

Code 8 (ab 2. Mai)

Wenn Fliegen träumen (ab 3. Mai)

Imperium (ab 4. Mai)

Weltengänger (ab 4. Mai)

Und der Zukunft zugewandt (ab 5. Mai)

A Prayer Before Dawn (ab 9. Mai)

Mile 22 (ab 13. Mai)

The Man Who Killed Hitler And Then The Bigfoot (ab 20. Mai)

Freaks – Sie sehen aus wie wir (ab 24. Mai)

Das Haus der geheimnisvollen Uhren (ab 24. Mai)

The War of the Worlds – Krieg der Welten – Teil 1 & 2 (ab 25. Mai)

Rettet Flora: Die Reise ihres Lebens (ab 29. Mai)

The Vast of Night (ab 29. Mai)

Neue Filme/Serien für Kinder

Heidi (ab 3. Mai)

Liliane Susewind – Ein Tierisches Abenteuer (ab 15. Mai)

Heavysaurus: Ein Rockiges Steinzeit-Abenteuer (ab 15. Mai)

Mein Lotta-Leben – Alles Bingo mit Flamingo (ab 29. Mai)

Die neuen Filme und Serien bei Netflix finden Sie hier.

Quelle: areh