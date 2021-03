Angelina Jolie will Beweise für häusliche Gewalt vorlegen

WDR-Programmchef

Jörg Schönenborn nach Rassismus-Talk: "Darf uns nicht passieren"

In einem WDR-Talk zum Thema Rassismus kamen ausschließlich weiße Prominente zu Wort. Entsprechend groß war die Kritik an "Die letzte Instanz". Programmdirektor Jörg Schönenborn räumte in einem Interview Fehler ein und versprach Wiedergutmachung.

