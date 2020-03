| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 8. März, 21.45 Uhr (ARD)

Thema: Quarantäne, Hamsterkäufe, abgesagte Veranstaltungen - wie berechtigt ist die Angst vor dem Coronavirus?

Quarantäne, Hamsterkäufe, abgesagte Veranstaltungen - wie berechtigt ist die Angst vor dem Coronavirus? Gäste: Karl-Josef Laumann (CDU, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen), Ranga Yogeshwar (Wissenschaftsjournalist und Moderator), Susanne Herold (Professorin für Infektionserkrankungen der Lunge), Sibylle Katzenstein (Hausärztin und Fachärztin für Allgemeinmedizin und Geriatrie), Marcel Fratzscher (Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW Berlin)

Mit Quarantänemaßnahmen soll eine weitere Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland eingedämmt werden. Wie angemessen ist dieser Umgang mit dem Virus? Ärztinnen und Ärzte beklagen bereits Mängel in der medizinischen Versorgung. Ist das Gesundheitssystem gewappnet? Und welche wirtschaftlichen Folgen drohen? Darüber diskutiert Anne Will mit ihren Gästen. Einer davon – Ranga Yogeswar – hatte zuletzt die "hysterische" Berichterstattung in den Medien kritisiert.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 9. März, 21.00 Uhr (ARD)

Thema: Fluchtziel Europa - was haben wir aus 2015 eigentlich gelernt?

Fluchtziel Europa - was haben wir aus 2015 eigentlich gelernt? Gäste: Katrin Göring-Eckardt (B'90/Grüne, Fraktionsvorsitzende), Serap Güler (CDU, Staatssekretärin für Integration im NRW-Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration; Mitglied des Bundesvorstands), Ralf Schuler (Chefkorrespondent im Parlamentsbüro der BILD-Zeitung), Florian Schroeder (Kabarettist und Moderator), Liza Pflaum (Mitinitiatorin der Bewegung "Seebrücke")

Wieder Not an Europas Grenzen. Aber was machen die EU und Deutschland seit der Flüchtlingskrise besser? Reicht es, Grenzen zu schützen, egal, wie grausam das dann aussieht? Und so bricht erneut der Streit los: Flüchtende abweisen oder aufnehmen? Über diese Fragen diskutiert Frank Plasberg mit seinen Gästen.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 11. März, 22.45 Uhr (ARD)

Thema: Diverse Themen der Woche.

Diverse Themen der Woche. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 12. März, 22.00 Uhr (ZDF)

Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Nach der Winterpause

Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

