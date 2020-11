Anne Will - Gäste und Thema: Wie sinnvoll ist die Corona-Strategie noch?

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 29. November, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 29. November, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Zwischen Lockern und Verschärfen - wie sinnvoll ist Deutschlands Corona-Strategie noch?

Zwischen Lockern und Verschärfen - wie sinnvoll ist Deutschlands Corona-Strategie noch? Gäste: Markus Söder (CSU, Bayerischer Ministerpräsident und Parteivorsitzender), Michael Müller (SPD, Regierender Bürgermeister von Berlin), Christian Lindner (FDP, Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender im Bundestag), Viola Priesemann (Forschungsgruppenleiterin am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation, MPIDS), Vanessa Vu (Redakteurin bei ZEIT ONLINE).

Eine langfristige Corona-Strategie wollten Bund und Länder in dieser Woche beschließen – klare, einheitliche Regeln für Weihnachten, Silvester und die kommenden Wochen. Das Ergebnis: Die Fortsetzung des Teil-Lockdowns mit Lockerungen für die Festtage. Kritik kommt nun gleichermaßen von Befürwortern und Befürworterinnen von Öffnungen wie auch von härteren Maßnahmen. Letztere sorgen sich vor allem vor den Weihnachts- und Silvesterfeiern als mögliche Corona-Superspreader-Ereignisse. Anne Will diskutiert die Fragen: Welches Risiko bergen nun die bevorstehenden Festtage? Wie lange kann Deutschland noch die Stop-and-Go-Strategie beibehalten? Kann Deutschland bei der Pandemiebekämpfung von asiatischen Ländern lernen?

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 30. November, 21 Uhr (ARD)

Montag, 30. November, 21 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 2. Dezember, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 2. Dezember, 22.50 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 3. Dezember, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 3. Dezember, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

