Anne Will – Gäste und Thema heute: Corona-Krisenmanagement

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 7. Februar, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 7. Februar, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Schwindendes Vertrauen ins Corona-Krisenmanagement - was muss jetzt passieren?

Schwindendes Vertrauen ins Corona-Krisenmanagement - was muss jetzt passieren? Gäste: Manuela Schwesig (SPD, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern), Ralph Brinkhaus (CDU, Unionsfraktionsvorsitzender im Bundestag), Sahra Wagenknecht (Die Linke, Bundestagsabgeordnete), Georg Mascolo (Leiter der Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung), Cornelia Betsch ( Professorin für Gesundheitskommunikation an der Universität Erfurt); Und im Einzelgespräch: Jens Spahn (CDU, Bundesminister für Gesundheit)

Kurz vor dem neuen Bund-Länder-Gipfel sind in weiten Teilen Deutschlands die Hoffnungen auf Verbesserungen in der Pandemie-Politik einer Corona-Erschöpfung gewichen. Auch wenn nun mehr Impfstoffe im Februar zur Verfügung stehen sollen, ist nicht klar, wann wirklich ein Durchbruch in der Impfkampagne zu erwarten ist - und ob es bis dahin Lockerungen für die stark belasteten Bereiche Kitas, Schulen und Einzelhandel geben kann. Weiterhin bleibt die Frage, warum die Risikogruppen nicht besser geschützt werden können. Welche Fehler haben Bund und Länder gemacht und haben sie daraus gelernt? Darüber diskutieren Moderatorin Anne Will und ihre Gäste.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 8. Februar, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 8. Februar, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Die Frage nach den Impf-Deals: Taugt Europa als Krisen-Manager?

Die Frage nach den Impf-Deals: Taugt Europa als Krisen-Manager? Gäste: Katarina Barley (SPD, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments), Rolf-Dieter Krause (Journalist, ehemaliger Leiter des ARD-Studios Brüssel, berichtete 15 Jahre lang für die ARD aus Brüssel), Gisela Stuart (Brexit-Befürworterin; ehemals britisches Parlamentsmitglied, jetzt im House of Lords), Stephan Pusch (CDU, Landrat des Kreises Heinsberg), Linn Selle (Präsidentin der "Europäischen Bewegung Deutschland"), Jan Fleischhauer (Journalist; Kolumnist beim "Focus"; war vorher 30 Jahre beim "Spiegel")

Kaum gemeinsame Maßnahmen, zögerlich beim Kauf der Impfstoffe: Warum wirkt die EU In der Corona-Krise so schwach? Ist Brüssel gut bei Vorschriften, aber schlecht bei harter Politik? Oder zeigt diese Krise: Die EU muss stärker werden, denn gemeinsam geht es besser als allein? Über diese Fragen diskutiert Frank Plasberg in "Hart aber fair" mit seinen Gästen.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 10. Februar, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 10. Februar, 22.50 Uhr (ARD) Themen: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 18. Februar, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 18. Februar, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

