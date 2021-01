Anne Will – Gäste und Thema heute: Ein Jahr Corona-Pandemie

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 31. Januar, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 31. Januar, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Ein Jahr Corona-Pandemie - Zeit für neue Perspektiven?

Ein Jahr Corona-Pandemie - Zeit für neue Perspektiven? Gäste: Peter Altmaier (CDU, Bundesminister für Wirtschaft und Energie), Stephan Weil (SPD, Ministerpräsident von Niedersachsen), Corinna Pietsch (Leiterin des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Leipzig), Clemens Fuest (Präsident des ifo Instituts - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.), Brigitte Meier (Unternehmerin im Einzelhandel)

Wo steht Deutschland ein Jahr nach dem ersten Coronafall im Kampf gegen die Pandemie? Welche Perspektive kann die Politik den Menschen jetzt geben? Ist die No-Covid-Strategie eine Alternative oder müssen wir lernen mit dem Virus zu leben? Und welche Folgen haben die Corona-Maßnahmen für die deutsche Wirtschaft?

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 1. Februar, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 1. Februar, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Zu wenig, zu langsam, zu kompliziert: Scheitert Deutschland am Impfen?

Zu wenig, zu langsam, zu kompliziert: Scheitert Deutschland am Impfen? Gäste: Karl-Josef Laumann (CDU, NRW-Minister für Gesundheit, Arbeit und Soziales), Dr. Eckart von Hirschhausen (Mediziner, Autor und Moderator), Franz Müntefering (Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO); ehem. SPD-Vorsitzender)), Dr. Lisa Federle (Notärztin, Pandemiebeauftragte Tübingen), Anette Dowideit (Ressortleiterin Investigativteam "Welt am Sonntag", Buchautorin)

Erst Hoffnung, jetzt auch Ärgernis: Was ist bei der Impfkampagne schon im Vorfeld falsch gelaufen? Wo hakt es bei der Organisation? Wie kann die Corona-Impfung doch noch zum Befreiungsschlag werden? Die Diskussion nach der Dokumentation zum Thema.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 4. Februar, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 4. Februar, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 10. Februar, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 10. Februar, 22.50 Uhr (ARD) Themen: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

