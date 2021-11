Anne Will: Gäste und Thema heute in der ARD-Sendung

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 7. November, 21.45 Uhr (ARD).

Sonntag, 7. November, 21.45 Uhr (ARD). Thema: Corona-Neuinfektionen auf Höchststand - braucht Deutschland eine Impfpflicht?

Corona-Neuinfektionen auf Höchststand - braucht Deutschland eine Impfpflicht? Gäste: Markus Söder (CSU, Parteivorsitzender der CSU und Ministerpräsident in Bayern), Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen, Fraktionsvorsitzende im Bundestag), Frank Ulrich Montgomery (Vorsitzender des Weltärztebundes), Alena Buyx (Professorin für Medizinethik und Vorsitzende Deutscher Ethikrat), Christine Vogler (Präsidentin des Deutschen Pflegerats)

In der Regel am Sonntag wird bei Anne Will über ein aktuelles Thema aus der Politik diskutiert. Diesmal Thema: Die aktuellen Infektionszahlen übertreffen die des Frühjahrs. Für Ungeimpfte sei die Gesundheitsgefahr inzwischen "sehr hoch", warnt das RKI. Laut aktuellem ARD-DeutschlandTrend würden 57 Prozent der Befragten eine allgemeine Impfpflicht befürworten. Auch werden Forderungen nach verpflichtenden Impfungen für bestimmte Berufsgruppen lauter. Derweil diskutieren Bund und Länder wieder über Maßnahmen, und die mögliche Ampel-Koalition plant, die "epidemische Lage nationaler Tragweite" Ende November auslaufen zu lassen. Gibt es Konzepte zum Umgang mit Impfunwilligen und Booster-Impfungen? Wie können sensible Bereiche wie Schulen oder Pflegeheime geschützt werden? War der Abbau der Infrastruktur für Tests und Impfungen zu voreilig? Was hat Deutschland aus 18 Monaten Pandemie gelernt?