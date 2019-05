| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 26. Mai, 22.05 Uhr (ARD)

Sonntag, 26. Mai, 22.05 Uhr (ARD) Thema: Nach den Wahlen

Nach den Wahlen Gäste: Armin Laschet (CDU, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen), Sigmar Gabriel (SPD, ehemaliger Parteivorsitzender und Außen- und Wirtschaftsminister a.D.), Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzende), Melanie Amann (Leiterin des "Spiegel"-Hauptstadtbüros), Christoph Schwennicke (Chefredakteur des "Cicero")

Am Tag der Europawahl ist diese natürlich auch Thema bei Anne Will. Auch in Bremen und zahlreichen deutschen Kommunen wird gewählt. Welche Konsequenzen haben die Wahlergebnisse für die Parteivorsitzenden von CDU und SPD? Was sagt das Wahlergebnis über den Zustand der EU aus? Hat die Ibiza-Affäre Einfluss auf das Abschneiden der zuletzt erfolgreichen europäischen Rechten? Anne Will blickt auf die aktuellen Hochrechnungen und analysiert die Ergebnisse mit ihren Gästen. Über diese Fragen diskutiert Anne Will mit ihren Gästen.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 27. Mai, 21 Uhr (ARD)

Montag, 27. Mai, 21 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 29. Mai, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 29. Mai, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 30. Mai, 22.00 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 30. Mai, 22.00 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Noch nicht bekannt

Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

