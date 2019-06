| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 16. Juni, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 16. Juni, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Zusammenhalt gesucht - schaffen Union und SPD das noch?

Zusammenhalt gesucht - schaffen Union und SPD das noch? Gäste: Franziska Giffey (SPD, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend), Volker Bouffier (CDU, Ministerpräsident von Hessen), Clemens Fuest (Präsident des ifo Instituts - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.), Dagmar Rosenfeld (Chefredakteurin der "Welt"), Albrecht von Lucke (Publizist)

Die GroKo verliert immer mehr an Unterstützung in der Bevölkerung. Die Spaltung Deutschlands zwischen Ost und West, Jung und Alt, Stadt und Land scheint zuzunehmen. Anne Will diskutiert mit ihren Gästen über folgende Fragen: Können die Regierungspartner in dieser Lage das Land einen? Finden Union und SPD noch gemeinsame Projekte? Oder sind sie dafür zu sehr mit sich selbst beschäftigt?

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 19. Juni, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 19. Juni, 22.45 Uhr (ARD) Thema: kein zentrales Thema, stattdessen mehrere Themen

kein zentrales Thema, stattdessen mehrere Themen Gäste: Die Gäste sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 10. Juni, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 10. Juni, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema ist noch nicht bekannt.

Das Thema ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 24. Juni, 21 Uhr (ARD)

Montag, 24. Juni, 21 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 10. Juli, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 10. Juli, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

