Anne Will - Thema und Gäste: Angela Merkel am Sonntag Gast

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 28. März, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 28. März, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Angela Merkel und ihr Fehlereingeständnis

Angela Merkel und ihr Fehlereingeständnis Gäste: Bundeskanzlerin Angela Merkel

"Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler" - mit diesem Satz bat Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch die Bürgerinnen und Bürgern um Verzeihung und stoppte die ursprünglich geplante "Osterruhe". Diese Erklärung von Mittwoch gilt als Zäsur nicht nur in der deutschen Pandemie-Politik, sondern auch in Merkels Amtszeit. Was bedeutet das Fehlereingeständnis für das weitere Krisenmanagement von Bund und Ländern? Wie soll die Dritte Corona-Welle nun gebrochen werden? Wo steht Deutschland gegenwärtig im Kampf gegen das Virus?

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 29. März, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 29. März, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Verzeihung, wir haben da eine Frage: Scheitert Deutschland in der Krise?

Verzeihung, wir haben da eine Frage: Scheitert Deutschland in der Krise? Gäste: Peter Tschentscher (SPD, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg), Herfried Münkler (Politikwissenschaftler, emeritierter Professor an der Humboldt Universität zu Berlin), Marina Weisband (Psychologin und Publizistin; Leiterin eines Demokratieprojekts bei politik-digital e.V., Mitglied der Grünen), Melanie Amann (Journalistin; Leiterin des Spiegel-Hauptstadtbüros), Matthew Karnitschnig (Europa-Korrespondent des US-amerikanischen Online-Nachrichtenportals "Politico"), Klaus von Dohnanyi (SPD, ehem. Spitzenpolitiker auf Bundes- und Landesebene; hat mitgewirkt an zwei Föderalismusreformen)

Die politische Elite - unfähig zum klugen Kompromiss. Die Entschuldigung der Kanzlerin: Zeichen von Größe oder Schwäche? Beginnen so Staatskrisen? Was muss alles reformiert werden, wer zum Beispiel kann beim Impfen Perfektion durch Tempo ersetzen?

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 8. April, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 8. April, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 14. April, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 14. April, 22.50 Uhr (ARD) Themen: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

