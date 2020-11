Anne Will - Thema und Gäste: Friedrich Merz, Annalena Baerbock, Olaf Scholz

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 15. November, 21.45 Uhr (ARD)

Thema: Wie wollen wir leben?

Wie wollen wir leben? Gäste: Olaf Scholz (SPD, Vizekanzler und Bundesminister der Finanzen), Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzende), Friedrich Merz (CDU, Kandidat für den Parteivorsitz)

Wurden und werden in der Pandemie die richtigen Prioritäten gesetzt? Sind die Anti-Corona-Maßnahmen generationengerecht? Wie sollen wirtschaftliche Einbrüche abgefedert und Deutschland für die Zukunft aufgestellt werden? Wie kann eine zunehmende Spaltung in der Gesellschaft aufgehalten werden? Welche nachhaltigen Themen sind in der Pandemie zu kurz gekommen? Mit diesen und der zentralen Frage "Wie wollen wir Leben?" eröffnet Anne Will die Themenwoche in der ARD.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 16. November, 21.45 Uhr (ARD)

Thema: Auf dünnem Eis - wie viel Zeit lässt uns der Klimawandel noch?

Auf dünnem Eis - wie viel Zeit lässt uns der Klimawandel noch? Gäste: Ralph Brinkhaus (CDU, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion), Antje Boetius (Meeresbiologin; als Direktorin des Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung hat sie die "Polarstern" Arktis-Expedition koordiniert), Hannes Jaenicke (Schauspieler; Autor etlicher Natur- und Umweltdokumentationen), Carla Reemtsma (Studentin; Klima-Aktivistin; Mitorganisatorin der "Fridays for Future"-Demos), Dirk Spenner (Unternehmer; Chef des Familienunternehmens Spenner Zement)

Das Eis der Arktis schmilzt, zeugt so vom raschen Klimawandel. Wie viel Zeit bleibt noch, die Treibhausgase runterzubringen? Muss Deutschland Vorbild sein? Und geht das, ohne unseren Wohlstand zu opfern? Über diese Fragen diskutiert Frank Plasberg mit seinen Gästen nach einer Doku zum Thema.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 18. November, 21.45 Uhr (ARD)

Thema: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 19. November, 22.15 Uhr (ZDF)

Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

