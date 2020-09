| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 27. September, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 27. September, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Sorge um steigende Corona-Zahlen - reichen die Maßnahmen aus?

Sorge um steigende Corona-Zahlen - reichen die Maßnahmen aus? Gäste: Olaf Scholz (SPD, Vizekanzler und Bundesfinanzminister), Wolfgang Kubicki (FDP, Bundestagsvizepräsident und stellvertretender Parteivorsitzender), Melanie Brinkmann (Professorin für Virologie am Institut für Genetik an der Technischen Universität Braunschweig), Alena Buyx (Professorin für Medizinethik und Vorsitzende des Deutschen Ethikrats), Andreas Gassen (Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung)

Sind die neuen Infektionszahlen ein Grund zur Besorgnis? Geht Deutschland den richtigen Weg oder gibt es alternative Strategien im Umgang mit der Pandemie? Können "Fieberambulanzen", Schnelltests und die Corona-App einen weiteren Anstieg der Infektionszahlen begrenzen? Über diese Fragen disutiert Anne Will mit ihren Gästen.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 28. September, 21.45 Uhr (ARD)

Montag, 28. September, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Wir Ostdeutsche, wir Westdeutsche: Wie groß ist die Kluft wirklich?

Wir Ostdeutsche, wir Westdeutsche: Wie groß ist die Kluft wirklich? Gäste: Hubertus Heil (SPD, Bundesminister für Arbeit und Soziales), René Springer (AfD, Bundestagsabgeordneter aus dem Land Brandenburg), Katja Kipping (DIE LINKE, Parteivorsitzende), Angela Brockmann (Unternehmerin; Geschäftsführerin eines Unternehmens für Blockheizkraftwerke in Magdeburg), Nikolaus Blome (Leiter des Ressort Politik und Gesellschaft RTL Deutschland)

Altes verschwindet, alles verändert sich: Das verbinden viele Ostdeutsche mit 30 Jahren Einheit. Sind Ossis deshalb heute wendiger als Wessis? Oder haben viele so den Halt verloren, zweifeln an Demokratie und etablierten Parteien? Darüber diskutiert Frank Plasberg mit seinen Gästen. Wegen der ARD-Doku "Wir Ostdeutsche" beginnt die Sendung 45 Minuten später als gewohnt.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 30. September, 22.55 Uhr (ARD)

Mittwoch, 30. September, 22.55 Uhr (ARD) Themen: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 1. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 1. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

