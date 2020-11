Anne Will - Thema und Gäste: US-Wahl 2020 und ihre Folgen

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 8. November, 21.45 Uhr (ARD)

Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Heiko Maas (SPD, Bundesaußenminister), Armin Laschet (CDU, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen), Lora Anne Viola (US-Professorin am John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien an der Freien Universität Berlin), Klaus Brinkbäumer (Journalist, Buchautor und ehemaliger US-Korrespondent), Hedwig Richter (Professorin für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr München), Peter Rough (US-Politikberater am Hudson Institute Washington D.C. und Mitglied der Republikanischen Partei), Al Sharpton (US-Bürgerrechtler und Pastor)

Wird Amtsinhaber Donald Trump eine Wahlniederlage akzeptieren? Und welche Chancen hat er, den Wahlausgang durch Gerichtsprozesse zu verändern? Steht die US-Gesellschaft vor einer noch tieferen Spaltung? Und droht eine gewaltsame Eskalation aufgrund der Wahlfälschungsbehauptungen von Trump? Über diese Fragen diskutiert Anne Will mit ihren Gästen.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 9. November, 21.00 Uhr (ARD)

Thema: Ratlos in der Virus-Welle - welcher Ausweg bleibt noch?

Ratlos in der Virus-Welle - welcher Ausweg bleibt noch? Gäste: Peter Tschentscher (SPD, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg), Steffen Henssler (Restaurant-Besitzer und TV-Koch), Prof. Dr. Isabella Eckerle (Virologin; sie leitet die Abteilung Infektionskrankheiten in der Abteilung für medizinische Fachgebiete an der Universitätsklinik Genf/Schweiz), Wolfgang Kubicki (FDP, Vizepräsident des Deutschen Bundestages; stellv. FDP-Bundesvorsitzender), Kristina Dunz (Journalistin; stellv. Leiterin des Parlamentsbüros der "Rheinischen Post")

Hier noch mehr Maske tragen, da weniger Menschen treffen - kann so das Infektionswachstum wirklich gestoppt werden? Gehen der Politik langsam die Möglichkeiten aus? Was ist Aktionismus, was dringend nötig? Und droht doch ein langer Winter in Isolation? Über diese Fragen diskutiert Frank Plasberg mit seinen Gästen.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 11. November, 22.50 Uhr (ARD)

Thema: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 12. November, 22.15 Uhr (ZDF)

Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

