| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 3. Mai, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 3. Mai, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Raus aus dem Corona-Stillstand - hat die Regierung hierfür den richtigen Plan?

Raus aus dem Corona-Stillstand - hat die Regierung hierfür den richtigen Plan? Gäste: Olaf Scholz (SPD, Vizekanzler und Bundesminister der Finanzen) Markus Söder (CSU, Bayerischer Ministerpräsident und Parteivorsitzender) Hildegard Müller (Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, VDA) Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzender) Jutta Allmendinger (Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, WZB)

Die Bundesregierung rechnet wegen der Corona-Krise mit der schwersten Rezession der Nachkriegsgeschichte. Gleichzeitig bleibt die Sorge, dass zu große Lockerungen eine zweite Infektionswelle auslösen könnten. Milliardenschwere Hilfsprogramme sollen die wirtschaftlichen Folgen der Krise abfedern, aber wird das Geld richtig investiert? Wie gerecht ist es, dass Unternehmen trotz Staatshilfen Dividenden und Boni zahlen wollen? Werden die Lasten in der Krise gerecht verteilt? Darüber diskutiert Anne Will mit ihren Gästen.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 4. Mai, 21.45 Uhr (ARD)

Montag, 4. Mai, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Lagerkoller im Lockdown - was lässt Corona von unserem Leben übrig?

Lagerkoller im Lockdown - was lässt Corona von unserem Leben übrig? Gäste: Malu Dreyer (SPD, Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz), Prof. Dr. Melanie Brinkmann (Virologin; Leiterin des Helmholtz-Instituts für Infektionsforschung; Professorin am Institut für Genetik an der TU Braunschweig), Ulrich Matthes (Schauspieler), Alexander Herrmann (Sternekoch; Gastronom und Hotelbesitzer), Katrin Bruns (Mutter von drei kleinen Kindern, derzeit im Home Office)

Zu Hause bleiben, kein Konzert, Kino oder Kneipe - das zehrt an den Nerven. Das Land diskutiert zunehmend gereizt, was wichtiger ist: Profifußball? Kitaöffnung? Und was bleibt von unserer Lebensfreude, wenn Restaurants, Theater, Vereine endgültig Opfer des Virus werden? Darüber diskutiert Frank Plasberg mit seinen Gästen.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" finden Sie hier.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 6, Mai, 23.00 Uhr

Mittwoch, 6, Mai, 23.00 Uhr Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 7. Mai, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 7. Mai, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.