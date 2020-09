| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 20. September, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 20. September, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Ein halbes Jahr Corona-Krise - geht Deutschland mit der richtigen Strategie in den Herbst?

Ein halbes Jahr Corona-Krise - geht Deutschland mit der richtigen Strategie in den Herbst? Gäste: Malu Dreyer (SPD, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz), Ranga Yogeshwar (Wissenschaftsjournalist), Hendrik Streeck (Direktor des Instituts für Virologie und HIV-Forschung an der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn), Frank Ulrich Montgomery (Vorstandsvorsitzender des Weltärztebundes), Marina Weisband (Autorin und politische Aktivistin)

Hat Deutschland den richtigen Umgang mit der Pandemie gefunden? Braucht es einen Strategiewechsel für den Herbst und Winter? Kann Deutschland von Schwedens Umgang mit Corona lernen? Über diese Fragen diskutiert Anne Will mit ihren Gästen.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 21. September, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 21. September, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Bei uns füllen sich die Stadien, bei anderen die Kliniken - hat Deutschland Corona-Dusel?

Bei uns füllen sich die Stadien, bei anderen die Kliniken - hat Deutschland Corona-Dusel? Gäste: Dieter Hallervorden (Kabarettist, Schauspieler, Theaterintendant), Michael Preetz (ehem. Fußballer; Geschäftsführer Hertha BSC), Karl Lauterbach (SPD, Bundestagsabgeordneter; Gesundheitsökonom und Epidemiologe), Dr. Andreas Gassen (Orthopäde und Unfallchirurg; Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung), Susanne Gaschke (Journalistin, Autorin der "Welt" und der "Welt am Sonntag"), Karoline Preisler (FDP-Politikerin; erkrankte im März an Corona)

Wieder Publikum bei der Bundesliga, Theater- und Kinosessel füllen sich - wie lange geht das gut? Sind die Fans in Stadien und Hallen wirklich so diszipliniert, wie es die Hygieneregeln verlangen? Und warum explodieren bei Nachbarn die Infektionszahlen, bei uns aber nicht? Über diese Fragen diskutiert Frank Plasberg mit seinen Gästen.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" finden Sie hier.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 23. September, 22.55 Uhr (ARD)

Mittwoch, 23. September, 22.55 Uhr (ARD) Themen: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 24. September, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 24. September, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.