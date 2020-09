| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 13. September, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 13. September, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Europas gescheiterte Migrationspolitik - welche Rolle soll Deutschland übernehmen?

Europas gescheiterte Migrationspolitik - welche Rolle soll Deutschland übernehmen? Gäste: Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzende), Manfred Weber (CSU, stellvertretender Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei im Europäischen Parlament), Marie von Manteuffel (Ärzte ohne Grenzen), Gerald Knaus (Vorsitzender der Denkfabrik "European Stability Initiative" (ESI)), Ulrich Ladurner (Auslandskorrespondent der ZEIT in Brüssel)

Wie kann den Geflüchteten von Moria jetzt geholfen werden? Wie soll somit eine europäische Migrationspolitik aussehen? Soll Deutschland - auch angesichts seiner EU-Ratspräsidentschaft - eine Vorreiterrolle in der Migrationspolitik einnehmen? Über diese Fragen diskutiert Anne Will mit ihren Gästen.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 16. September, 22.55 Uhr (ARD)

Mittwoch, 16. September, 22.55 Uhr (ARD) Themen: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 17. September, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 17. September, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 21. September, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 21. September, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

