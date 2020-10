| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 1. November, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 1. November, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Corona-Infektionen erreichen Höchstwerte - hat Deutschland noch die richtige Strategie?

Corona-Infektionen erreichen Höchstwerte - hat Deutschland noch die richtige Strategie? Gäste: Armin Laschet (CDU, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen), Michael Müller (SPD, Regierender Bürgermeister von Berlin), Kaschlin Butt (Leiterin des Gesundheitsamtes Wiesbaden), Gerhart Baum (FDP, Bundesinnenminister a.D.), Helga Rübsamen-Schaeff (Virologin, Gründungs-Geschäftsführerin des Wuppertaler Biotechnologieunternehmens AiCuris), Julian Nida-Rümelin (Professor für Philosophie und politische Theorie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Mitglied im Deutschen Ethikrat)

Ein Blick in europäische Länder wie Frankreich, Irland, Spanien oder Tschechien zeigt, wie die Regierungen dort auf die steigenden Infektionszahlen reagieren: Die strengen Maßnahmen reichen von Ausgangssperren bis zum gefürchteten Lockdown. Welche Maßnahmen können die zweite Corona-Welle nun noch stoppen? Muss Deutschland mit drastischeren Mitteln gegen die Pandemie vorgehen? Braucht es ein besseres und gemeinsames Vorgehen von Bund und Ländern?

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 25. Oktober, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 25. Oktober, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Frank Plasberg macht an zwei Montagen den Platz frei für den Eberhofer: Die ARD zeigt jeweils um 20.15 Uhr die humoristischen Heimatkrimis "Grießnockerlaffäre" und "Sauerkrautkoma", die somit an dieser Stelle die sonst üblichen Dokus und im Anschluss "Hart aber fair" ersetzen. In der Woche der US-Wahl meldet sich die ARD-Talkshow dann zurück aus der Herbstpause.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 4. November, 21.00 Uhr (ARD)

Mittwoch, 4. November, 21.00 Uhr (ARD) Thema: US-Wahl 2020

US-Wahl 2020 Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Auch Sandra Maischberger und ihre Talkshow legen eine kurze Herbstpause ein. Am Tag nach der US-Wahl meldet sich Maischberger dann mit einer Spezialausgabe zurück. Auf dem Sendeplatz nach den "Tagesthemen" laufen die Dokus "Früh.Warn.System." über den deutschen Verfassungsschutz (21.10., 22.50 Uhr) sowie "Trump und das FBI" (28.10., 22.50 Uhr).

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 29. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 29. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

