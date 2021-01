Anne Will - Thema und Gäste heute: Wenig Impfstoff, hoch ansteckende Virus-Mutationen

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 10. Januar, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 10. Januar, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Wenig Impfstoff, hoch ansteckende Virus-Mutationen - mühsamer Start ins neue Jahr

Wenig Impfstoff, hoch ansteckende Virus-Mutationen - mühsamer Start ins neue Jahr Gäste: Reiner Haseloff (CDU, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt), Manuela Schwesig (SPD, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern), Frank Ulrich Montgomery (Vorstandsvorsitzender des Weltärztebundes), Melanie Brinkmann (Professorin für Virologie am Institut für Genetik an der Technischen Universität in Braunschweig), Martin Knobbe (Leiter des "Spiegel"-Hauptstadtbüros)

Zu wenig, zu schleppend - der Corona-Impfstart in Deutschland steht in der Kritik. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn weist die Vorwürfe zurück und verteidigt sein Vorgehen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat nun einen Kabinettsausschuss gebildet, um den Impfprozess zu beschleunigen. Unterdessen hat die Zahl der gemeldeten Todesfälle einen neuen Höchstwert erreicht. Zugleich wächst die Sorge vor Coronavirus-Mutationen wie jenen, die zuerst in Großbritannien oder Südafrika nachgewiesen wurden. Haben die Bundesregierung und die EU beim Impfstart versagt? Was bedeuten die Mutationen für den Pandemieverlauf und die Impfungen? Über diese Fragen diskutiert Anne Will mit ihren Gästen.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 11. Januar, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 11. Januar, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Länger, härter, einfallsloser: Wie sinnvoll ist der Dauerlockdown?

Länger, härter, einfallsloser: Wie sinnvoll ist der Dauerlockdown? Gäste: Malu Dreyer (SPD, Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz), Prof. Alexander Kekulé (Virologe; Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie; Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg), Susanne Gaschke (Journalistin, Autorin der "Welt" und der "Welt am Sonntag"), Cihan Celik (arbeitet als Lungenfacharzt auf der Corona-Isolierstation im Klinikum Darmstadt), Prof. Michael Hüther (Wirtschaftswissenschaftler, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln)

Kaum Kontakte, beschränkte Bewegungsfreiheit: Ist dieser Lockdown wirklich wirksam? Oder gibt es klügere Mittel, um das Virus einzudämmen, das Sterben in den Krankenhäusern zu beenden? Bleibt diese bleierne Zeit sonst, bis endlich der Sommer und die Impfung für alle kommen? Über diese Fragen diskutiert Frank Plasberg mit seinen Gästen.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 13. Januar, 23.00 Uhr (ARD)

Mittwoch, 13. Januar, 23.00 Uhr (ARD) Themen: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 21. Januar, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 21. Januar, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

