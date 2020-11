Anne Will - Thema und Gäste heute: Wie nachhaltig wirken die Anti-Corona-Maßnahmen?

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 1. November, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 1. November, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Vier harte Wochen - wie nachhaltig wirken die Anti-Corona-Maßnahmen?

Vier harte Wochen - wie nachhaltig wirken die Anti-Corona-Maßnahmen? Gäste: Markus Söder (CSU, Bayerischer Ministerpräsident und Parteivorsitzender), Helge Braun (CDU, Chef des Bundeskanzleramts und Bundesminister für besondere Aufgaben), Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP, Richterin am Bayerischen Verfassungsgerichtshof und Bundesjustizministerin a.D.), Viola Priesemann (Forschungsgruppenleiterin am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation, MPIDS), Stefan Willich (Direktor des Instituts für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie an der Charité - Universitätsmedizin Berlin), Till Brönner (Jazz-Musiker und Fotograf)

Bund und Länder haben am Mittwoch erneut weitreichende Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen: Gastronomische Betriebe, Kultur- und Sportstätten sowie Freizeiteinrichtungen schließen bis Ende November. Viele Menschen in den betroffenen Branchen fürchten, dass sie diesen zweiten Shutdown wirtschaftlich nicht überstehen. Die Bürgerinnen und Bürger werden zudem angehalten, "die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren", ausdrücklich auch in Privaträumen. Sind diese Maßnahmen alternativlos? Haben Bund und Länder eine nachhaltige Strategie? Und was hat die Politik seit Pandemiebeginn unternommen, um Risikogruppen besser zu schützen? Darüber diskutiert Anne Will mit ihren Gästen.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 2. November, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 2. November, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Trump oder Biden - die freie Welt vor einer Jahrhundertwahl!

Trump oder Biden - die freie Welt vor einer Jahrhundertwahl! Gäste: Norbert Röttgen (CDU, Bundestagsabgeordneter; Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses), Ingo Zamperoni (Moderator der ARD-Tagesthemen; war Fernsehkorrespondent im ARD-Studio Washington; Autor der Dokumentation "Trump, meine amerikanische Familie und ich"), George Weinberg (US-Staatsbürger; Aufsichtsratsmitglied Republicans Overseas Germany), Candice Kerestan (US-Staatsbürgerin; Vorsitzende "Democrats Abroad Germany"), Christiane Lemke (Politologin; Professorin für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Internationale Beziehungen an der Universität Hannover), Matthew Karnitschnig (Europa-Korrespondent des US-amerikanischen Online-Nachrichtenportals "Politico")

Schafft Donald Trump im Endspurt zumindest ein Patt - und was hätte das für Folgen? Oder hat Joe Biden genug Kraft für einen Sieg und dafür, die gespaltene Weltmacht wieder zu versöhnen? Darüber diskutiert Frank Plasberg mit seinen Gästen.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" finden Sie hier.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 4. November, 21.00 Uhr (ARD)

Mittwoch, 4. November, 21.00 Uhr (ARD) Thema: US-Wahl 2020

US-Wahl 2020 Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 5. Npvember, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 5. Npvember, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.