Anne Will - Thema und Gäste: heute keine Sendung

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 18. April, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 18. April, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Anne Will ist am 11. April noch in der Osterpause, eine neue Ausgabe der ARD-Talkshow gibt es in der darauffolgenden Woche.

Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Anne Will" finden Sie hier.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 12. April, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 12. April, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Politik blockiert, Virus marschiert - zieht jetzt der Bund die Notbremse?

Politik blockiert, Virus marschiert - zieht jetzt der Bund die Notbremse? Gäste: Michael Müller (SPD, Regierender Bürgermeister von Berlin), Johann Wadephul (CDU, stellv. Fraktionsvorsitzender), Alexander Graf Lambsdorff (FDP, stellv. Fraktionsvorsitzender), Anke Richter-Scheer (Fachärztin für Innere Medizin, Hausärztin und Leiterin des Impfzentrums Minden-Lübbecke), Stefan Kluge (Professor für Innere Medizin am Uniklinikum Hamburg Eppendorf, Direktor der Klinik für Intensivmedizin UKE), Kristina Dunz (Journalistin; stellv. Leiterin des Hauptstadtbüros des Redaktionsnetzwerks Deutschland)

Erst konnten sich Länderchefs und Kanzlerin nicht einigen, dann kam eine lange Osterpause: Zeigt sich nun, dass zwei Wochen Nachdenken nichts gebracht haben? Ist Wahlkampf wichtiger als Virusbekämpfung? Oder organisiert Merkel jetzt mehr Macht für den Bund?

Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Hart aber fair" finden Sie hier.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 14. April, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 14. April, 22.50 Uhr (ARD) Themen: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 15. April, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 15. April, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.