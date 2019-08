| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 25. August, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 25. August, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Streit um Soli-Abschaffung - für wen zahlt sich das aus?

Streit um Soli-Abschaffung - für wen zahlt sich das aus? Gäste: Olaf Scholz (SPD, Bundesminister der Finanzen und Kandidat für den Parteivorsitz), Christian Lindner (FDP, Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender im Bundestag), Katja Kipping (Die Linke, Parteivorsitzende), Elisabeth Niejahr (Chefreporterin der "Wirtschaftswoche")

Ab 2021 soll der Soli für den Großteil der Steuerzahler abgeschafft werden. Weiterhin zahlen sollen den Soli aber Menschen mit hohen Einkommen oder Sparerträgen und Körperschaften. Doch die Teilabschaffung ist selbst in der Koalition und auch verfassungsrechtlich umstritten. Anne Will diskutiert mit ihren Gästen über folgende Fragen: Warum fällt der Soli nicht für alle weg? Ist die Teilabschaffung ein richtiger Schritt kurz vor den Landtagswahlen? Soll der Staat angesichts des konjunkturellen Abschwungs mehr investieren? Und gehört dazu auch der Abschied von der schwarzen Null?

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 28. August, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 28. August, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema ist noch nicht bekannt.

Das Thema ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 29. August, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 29. August, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 4. September, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 4. September, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 16. September, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 16. September, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

