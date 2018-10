| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

Maybrit Illner, Anne Will und Co.:

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 7. Oktober, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 7. Oktober, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Wald oder Kohle? Streit um den Hambacher Forst

Wald oder Kohle? Streit um den Hambacher Forst Gäste: Armin Laschet (CDU, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen), Svenja Schulze (SPD, Bundesumweltministerin), Christian Lindner (FDP, Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender im Bundestag), Anton Hofreiter (Bündnis 90/Die Grünen, Fraktionsvorsitzender im Bundestag), Antje Grothus (Initiative "Buirer für Buir"), Michael Vassiliadis (Vorsitzender der IG Bergbau, Chemie, Energie)

Das letzte Baumhaus der Aktivisten im Hambacher Forst ist nach einem dreiwöchigen Großeinsatz der Polizei geräumt. Der Wald-Eigentümer RWE will dort ein gut 100 Hektar großes Gebiet für den Kohleabbau roden. Nun hat das Oberverwaltungsgericht Münster einen vorläufigen Rodungsstopp verfügt. Anne Will diskutiert mit ihren Gästen folgende Fragen: Was bedeutet das Urteil für den Konflikt um den Hambacher Forst? Haben RWE und Politik den Wald voreilig räumen lassen? Wie ernst meinen es Wirtschaft und Politik mit dem Kohleausstieg wirklich?

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 8. Oktober, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 8. Oktober, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Der Staat schwimmt im Geld - aber warum haben die Bürger so wenig davon?

Der Staat schwimmt im Geld - aber warum haben die Bürger so wenig davon? Gäste: Carsten Linnemann (CDU, Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU; stellv. Fraktionsvorsitzender), Rainer Holznagel (Präsident Bund der Steuerzahler), Norbert Walter-Borjans (SPD, ehem. Finanzminister NRW; Buchautor "Steuern - Der große Bluff"), Gesine Lötzsch (Die Linke, stellv. Fraktionsvorsitzende), Reina Becker (Steuerberaterin; alleinerziehende Mutter)

Moderator Frank Plasberg diskutiert mit seinen Gästen folgende Fragen: Die Steuer-Milliarden sprudeln, aber wo bleibt das Geld? Warum hört man bei jedem Missstand: Wir müssen sparen! Warum verrotten Straßen und Brücken, sind Schulklos so elend? Und was ist mit den Plänen, Steuern gerechter und einfacher zu machen?

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" und Moderator Frank Plasberg finden Sie hier.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 10. Oktober, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 10. Oktober, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 11. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 11. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 7. November, 23.30 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 7. November, 23.30 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Dunja Hayali" finden Sie hier.