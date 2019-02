| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

Maybrit Illner, Anne Will und Co.:

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 3. Februar, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 3. Februar, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Recht auf Leben und Selbstbestimmung - die neue Debatte über Abtreibungen

Recht auf Leben und Selbstbestimmung - die neue Debatte über Abtreibungen Gäste: Franziska Giffey (SPD, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend), Philipp Amthor (CDU, Mitglied des Deutschen Bundestages), Kristina Hänel (Fachärztin für Allgemeinmedizin, wurde wegen unerlaubter Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verurteilt), Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP, Bundesministerin der Justiz a.D.), Teresa Bücker (Chefredakteurin des Magazins "Edition F")

Anne Will diskutiert mit ihren Gästen über folgende Fragen: Was bewirkt die Lockerung des Werbeverbots? Sollten Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich straffrei sein? Und was sagt der Paragraph 219a über das Frauen- und Gesellschaftsbild in Deutschland aus?

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 4. Februar 21 Uhr (ARD)

Montag, 4. Februar 21 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" und Moderator Frank Plasberg finden Sie hier.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 6. Februar, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 6. Februar, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Dunja Hayali" finden Sie hier.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 7. Februar, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 7. Februar, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 13. Februar, 23.00 Uhr (ARD)

Mittwoch, 13. Februar, 23.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.