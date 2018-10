| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 28. Oktober, 21.50 Uhr (ARD)

Sonntag, 28. Oktober, 21.50 Uhr (ARD) Thema: Nach der Landtagswahl in Hessen

Nach der Landtagswahl in Hessen Gäste: Olaf Scholz (SPD, Vizekanzler und stellvertretender Parteivorsitzender), Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU, Generalsekretärin), Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzender), Christian Lindner (FDP, Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender im Bundestag), Christiane Hoffmann (stellvertretende Leiterin des "Spiegel"-Hauptstadtbüros), Hans Vorländer (Politikwissenschaftler)

Wird auch die Hessen-Wahl für die Volksparteien zur Schlappe. Und profitieren die Grünen erneut von der Schwäche der Union und der SPD? Sie könnten in Hessen zweitstärkste Kraft werden. Anne Will diskutiert mit ihren Gästen folgende Fragen: Was sind die Gründe für die andauernden Verluste von CDU und SPD? Entwickeln sich die Grünen zu einer neuen Volkspartei? Und was bedeutet die Hessen-Wahl für die Zukunft der Großen Koalition im Bund?

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 29. Oktober, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 29. Oktober, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 1. November, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 1. November, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 7. November, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 7. November, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind nicht nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 7. November, 23.30 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 7. November, 23.30 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

