| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

Maybrit Illner, Anne Will und Co.:

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 24. Februar, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 24. Februar, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Krisengipfel im Vatikan - wie entschlossen kämpft die Kirche gegen Missbrauch?

Krisengipfel im Vatikan - wie entschlossen kämpft die Kirche gegen Missbrauch? Gäste: Bischof Stephan Ackermann (Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für Fragen des sexuellen Missbrauchs im kirchlichen Bereich und für Fragen des Kinder- und Jugendschutzes), Johannes-Wilhelm Rörig (Missbrauchsbeauftragter der Bundesregierung), Agnes Wich (Sozialpädagogin und Betroffene von sexualisierter Gewalt durch einen katholischen Priester), Matthias Katsch (Mitbegründer der Betroffeneninitiative "Eckiger Tisch"), Heribert Prantl (Mitglied der Chefredaktion der "Süddeutschen Zeitung")

Der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche sorgt für Bestürzung. Häufig wurden die Fälle vertuscht, um die Täter und den Ruf der Kirche zu schützen. Nun fordert Papst Franziskus von seinen Bischöfen, Verantwortung zu übernehmen. Anne Will diskutiert mit ihren Gästen folgende Fragen: Wie glaubwürdig ist die katholische Kirche in der Aufarbeitung? Werden die Ergebnisse ausreichen, um Minderjährige und auch Erwachsene vor Missbrauch zu schützen? Unternimmt die Kirche genug, damit die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden können?

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 25. Februar, 21 Uhr (ARD)

Montag, 25. Februar, 21 Uhr (ARD) Thema: Heimat Deutschland - nur für Deutsche oder offen für alle?

Heimat Deutschland - nur für Deutsche oder offen für alle? Gäste: Katrin Göring-Eckardt (B'90/Grüne, Fraktionsvorsitzende), Hubert Aiwanger (Freie Wähler, Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie; stellv. bayerischer Ministerpräsident), Idil Baydar (Kabarettistin), Armin Nassehi (Professor für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München; Herausgeber "Kursbuch"), Nikolaus Blome (Stellv. Chefredakteur "Bild", Leiter des Ressorts Politik; Co-Autor "Oben und unten - Abstieg, Armut, Ausländer - was Deutschland spaltet")

Deutschland diskutiert über den Begriff Heimat, leistet sich sogar einen Bundes-Heimatminister. Aber für wen ist hier Heimat: für alle, die hier leben, oder nur für die, die von hier stammen? Was passiert, wenn die Heimat zum Einwanderungsland wird? Diese Fragen diskutiert Frank Plasberg mit seinen Gästen.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" und Moderator Frank Plasberg finden Sie hier.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 27. Februar, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 27. Februar, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 6. März, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 6. März, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Dunja Hayali" finden Sie hier.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 7. März, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 7. März, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.