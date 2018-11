| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 18. November, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 18. November, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das gespaltene Land - wer sorgt für Zusammenhalt?

Das gespaltene Land - wer sorgt für Zusammenhalt? Gäste: Friedrich Merz (CDU, Kandidat für den Parteivorsitz), Manuela Schwesig (SPD, Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns, stellv. Parteivorsitzende), Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzende), Stephan-Andreas Casdorff ("Tagesspiegel"-Herausgeber)

Deutschland wirkt zunehmend gespalten in Arm und Reich, Ost und West, Stadt und Land. Und das Vertrauen in die integrative Kraft der Volksparteien scheint zu schrumpfen, wie auch die vergangenen Landtagswahlen zeigen. Anne Will diskutiert folgende Fragen mit ihren Gästen: Wie gefährlich ist dieser Vertrauensverlust für den inneren Zusammenhalt Deutschlands? Wie können die Parteien für neuen gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgen? Und welche Rolle spielen dabei die einzelnen Politikerinnen und Politiker?

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 21. November, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 21. November, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 22. November, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 22. November, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 26. November, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 26. November, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 12. Dezember, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 12. Dezember, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

