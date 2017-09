Dokumentarfilm auf ARTE

"Armes Schwein": Das fette Geschäft mit der Massentierhaltung

Von Andreas Schöttl

Das Geschäft mit der Massentierhaltung brummt und Schweinefleisch ist für wenig Geld im Supermarkt zu haben. Jens Niehuss zeigt in seiner Dokumentation "Armes Schwein – Fettes Geschäft", welchen Preis das hat.

Ein Schnitzelhaus irgendwo in Deutschland: Hier wird Fleisch in Massen gegessen – meist von ausgelassenen Männergruppen, die es sich und ihrem Magen mal so richtig geben wollen. Der Restaurantleiter rechnet vor: "Wir brauchen bis zu einer Tonne Fleisch." Pro Woche! In nur einem einzigen Restaurant. 300 Schweine werden für das Schnitzelhaus auf die Schlachtbank geführt.

Autor Jens Niehuss wollte für seine Dokumentation wissen, woher diese Massen an Schweinefleisch herkommen. Zudem: Wie ist es möglich, dass es im Supermarkt ein Kilo Schweinefleisch bereits ab fünf Euro angeboten werden kann. Seine Ergebnisse sind mitunter ernüchternd. Niehuss führt aus, dass 90 Prozent der in Deutschland verarbeiteten Schweine aus industriellen Massenfabriken kommen. Die Folgen dieser Tierhaltung sind mitunter fatal. Was für die Betreiber zählt, ist vor allem eins: der Profit!

Auf totale Effizienz getrimmt

In Niehuss' 90-minütiger Reportage kann dem Zuschauer mit flauen Magen schon anders werden, wenn er erfährt, wie traurig ein Schweineleben mitunter verläuft. In riesigen Mastbetrieben mit 7500 und mehr Tieren werden die Schweine auf engstem Raum auf die totale Effizienz getrimmt.

Damit sie möglichst schnell viel Fleisch geben, wird den Tieren durchschnittlich sechsmal Antibiotika gegeben. Bei einer Lebenszeit von nur acht Monaten entspricht das beinahe jeden Monat eine Behandlung. Es ist kein Geheimnis, dass die Politik solchen Missständen keinen Riegel vorschiebt. Sie reicht den schwarzen Peter lieber an den mündigen Verbraucher weiter, den Beiträge wie diese zutiefst erschüttern dürften.

Quelle: teleschau – der Mediendienst