| Neue Folge auf RTL

Kattia zeigt dem Bachelor ihren Po, Viola zieht den Joker

In der dritten Folge der RTL-Balz-Show "Der Bachelor" sucht Sebastian Pannek unter den noch 15 verbliebenen Frauen seine Herzdame. Diesmal geht es beim Parasailing hoch hinaus, im Theater ist Bühnenerfahrung gefragt und beim Einzeldate sticht Viola ihre Mitkonkurrentin Clea-Lacy aus.

Ob das so eine gute Idee ist? Mit gleich sechs Kandidatinnen verbringt Sebastian ein Gruppendate beim Parasailing und stellt damit nicht nur die Damen vor eine echte Herausforderung, sondern auch sich selbst und seine Ohren. Immerhin ist das Gekreische schon beim Abheben groß.

Kattia zeigt Po

Für weitaus mehr Entsetzen sorgt allerdings Kattia. Nach dem Höschen-Zoff in der zweiten Folge zeigt sich die gebürtige Kolumbianerin auch am Mittwoch wieder im knappen Bikini-Outfit und wird damit erneut zur Zielscheibe der anderen Frauen. Bachelor Sebastian scheint hingegen ganz angetan zu sein: Er lädt Kattia nach dem sportlichen Ausflug zum Einzeldate ein.

Auch Clea-Lacy darf auf Einladung von Sebastian einen Tag mit dem Bachelor verbringen – wenn Viola nicht etwas dagegen hätte. Die setzt ihre weiße Rose als Joker ein und schnappt ihrer Konkurrentin damit einen Tagesausflug in einem Eiscreme-Truck vor der Nase weg.

Wer muss gehen? Wer darf bleiben?

Improvisationstalent ist derweil beim zweiten Gruppendate gefragt. Der Bachelor lädt sechs Damen ins Theater ein, bittet Caro, Silvana, Alesa, Julia, Tina und Janika allerdings darum, selbst auf der Bühne etwas vorzutragen. Wer den Bachelor überzeugen kann und von wem sich Sebastian in der dritten Folge verabschiedet, zeigt RTL am Mittwoch um 20.15 Uhr in einer neuen Folge von "Der Bachelor".

Stimmen Sie ab: Wer hat eine Rose verdient und welche Kandidatin spielt ein falsches Spiel?