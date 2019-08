| Zweite Staffel der RTL-Datingshow

Was tun mit all den Kandidatinnen und Kandidaten aus "Der Bachelor" und "Die Bachelorette", die in der RTL-Show nicht die große Liebe gefunden haben? Die können ja schließlich nicht alle ins "Dschungelcamp". Für sie hat sich der Sender seit 2018 ein neues Format der Zweitverwertung einfallen lassen: "Bachelor in Paradise". 2019 läuft die zweite Staffel und immer mehr Infos werden bekannt.

Wann ist der Starttermin?

Während die erste Staffel "Bachelor in Paradise" 2018 im Frühsommer lief, legt RTL die zweite Staffel 2019 in den Herbst. Der genaue Starttermin ist noch nicht bekannt. Es ist davon auszugehen, dass die Folgen wieder mittwochs um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden.

Wer sind die Kandidaten?

32 Kandidaten stehen offiziell fest. Es sind:

Ernestine Palmert ("Bachelor" 2019)

Jade Übach ("Bachelor" 2019)

Carina Spack ("Bachelor" 2018, "Bachelor in Paradise" 2018)

Michelle Schellhaas ("Bachelor" 2018)

Meike Emonts ("Bachelor" 2018)

Natalie Stommel ("Bachelor" 2013)

Sebastian Mansla ("Bachelorette" 2019)

Filip Pavlovic ("Bachelorette" 2018)

Sören Altmann ("Bachelorette" 2018)

Rafi Rachek ("Bachelorette" 2018)

Alex Hindersmann ("Bachelorette" 2018 und 2019)

Daniel Chytra ("Bachelorette" 2019)

Eddy Mock ("Bachelorette" 2018)

Michael Böhm ("Bachelorette" 2017)

Andreas Ongemach ("Bachelorette" 2019)

Oggy Baam ("Bachelorette" 2019)

Marco Cerullo ("Bachelorette" 2017)

Aurelio Savina ("Bachelorette" 2014, "Dschungelcamp" 2015)

Michi Bauer ("Bachelorette" 2017)

Cornelis Steiner ("Bachelorette" 2014)

Christian Rauch ("Bachelorette" 2014, "Bachelor in Paradise" 2018)

Isabell Bernsee ("Bachelor" 2019)

Sarah Gering ("Bachelor" 2013)

Julia Prokopy ("Bachelor" 2017)

Kimberly Schulz ("Bachelor" 2019)

Janine Christin Wallat ("Bachelor" 2018)

Samantha Justus ("Bachelor" 2015)

Stefanie Gebhardt ("Bachelor" 2019)

Christina Grass ("Bachelor" 2019)

Janina Celine Jahn ("Bachelor" 2018)

Amelie Sperlich ("Bachelor" 2018)

Cara Suckert ("Bachelor" 2017)

Im Laufe der Staffel ziehen immer wieder neue Kandidaten auf die Trauminsel, um für Abwechslung und neue Wahlmöglichkeiten zu sorgen. Die Kandidaten wohnen gemeinsam in einem Urlaubsresort und lernen sich bei Dates näher kennen. Bilder der Kandidaten sehen Sie hier.

Wer fliegt raus?

Anders als bei "Bachelor" und "Bachelorette" verteilt nicht ein einziger Single mehrere Rosen. Stattdessen sind Woche für Woche abwechselnd mal alle Männer, mal alle Frauen dran. Sie dürfen jeweils nur eine Rose vergeben. Wer keine bekommt, muss aber auch in diesem Format die Show verlassen.

Sind die Paare aus Staffel eins noch zusammen?

Am Ende der Staffel standen Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco sowie Pam Gil Mata und Philipp Stehler als Paare fest. Sie waren somit die Gewinner. Beide Paare trennten sich nach der Show jedoch relativ schnell wieder. Evelyn und Domenico waren danach im RTL-Dschungelcamp, wo die medienwirksame Trennund der beiden weiter thematisiert wurde und für ordentlich Zoff im Camp sorgte. Besser lief es bei Yeliz Goc und Johannes Haller. Sie waren zwar während der Dreharbeiten zu "Bachelor in Paradise" kein offizielles Paar, abseits der Kameras funkte es aber. 2019 zog das Paar gemeinsam ins "Sommerhaus der Star".

Ist Paul Janke 2019 wieder dabei?

Ja, ist er in der Tat! Der Ur-Bachelor entwickelte sich in der ersten Staffel zum absoluten Publikumsliebling, hatte aber in der Liebe kein Glück. Diesmal schickt ihn RTL deshalb nicht als Single ins Paradies, sondern als Barkeeper, der immer ein Ohr für die Sorgen der Kandidaten haben und das Geschehen für den Zuschauer kommentieren soll.