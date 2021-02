Biathlon-WM 2021 im TV: Sendetermine, Live-Übertragung, Wettbewerbe

Biathlon in Zeiten von Corona: Im slowenischen Pokljuka gehen die Skijäger auf Medaillenjagd. Troztz norwegischer Dominanz hoffen die deutschen Biathleten auf Medaillen. Und ARD und ZDF auf gute Quoten. Hier bekommen Sie alle Infos zur Biathlon-WM im TV.

Die Biathlon-Stars sind zu Gast im slowenischen Pokljuka. Dort findet vom 10. bis 21. Februar 2021 die Biathlon-WM 2021 statt. Insgesamt stehen zwölf Wettkämpfe auf dem Programm, darunter die Staffeln und Mixed-Wettbewerbe. Es gibt drei Ruhetage, an denen keine Rennen stattfinden. Bei den Frauen sind Franziska Preuss und Denise Herrmann wohl die hoffnungsvollsten Medaillenanwärterinnen. Bei den Männern dürften sich Arnd Peiffer, Benedikt Doll und Erik Lesser die größten Medaillenchancen ausrechnen.

Wer überträgt die Biathlon-WM im Fernsehen?

Biathlon ist nach wie vor ein Quotenbringer, ARD und ZDF zeigen deshalb alle Wettkämpfe aus Pokljuka live im Fernsehen. Die ARD zeigt den ersten Teil der WM, das ZDF überträgt den zweiten Teil. Auch Spartensender Eurosport hat die Biathlon-WM im Programm im frei empfangbaren TV-Sender Eurosport im Programm.

Gibt es Livestreams von der Biathlon-WM?

Ja. Wer unterwegs ist, kann auf den Livestream des jeweils übertragenden Senders zurückgreifen. ARD und ZDF übertragen die Rennen jeweils auch online parallel zur Übertragung im linearen Fernsehen.

Wer sind die Kommentatoren und Experten?

In der ARD ist wie schon seit einigen Jahren Deutschlands wohl größter Biathlon-Star Magdalena Neuner als Expertin im Einsatz. Sie analysiert die Rennen gemeinsam mit Moderator Michael Antwerpes. Auch Kati Wilhem fungiert regelmäßig in der ARD als Biathlon-Expertin. Kommentiert werden die Rennen in der ARD von Christian Dexne bzw. Wilfried Hark. Beim ZDF unterstützt Sven Fischer den Moderator Alexander Ruda als Experte. Die ZDF-Kommentatoren sind Christoph Hamm und Co-Kommentator Herbert Fritzenwenger.

Die Sendetermine bei der Biathlon-WM 2021*

Mittwoch, 10. Februar 2021

ca. 14.35 Uhr: Mixed-Staffel (ARD und Eurosport); Startschuss: 15.00 Uhr

Freitag, 12. Februar 2021

ca. 14.20 Uhr: Sprint Herren (ARD und Eurosport); Startschuss: 14.30 Uhr

Samstag, 13. Februar 2021

ca. 14.15 Uhr: Sprint Damen (ARD und Eurosport); Startschuss: 14.30 Uhr

Sonntag, 14. Februar 2021

ca. 13.05 Uhr: Verfolgung Herren (ARD und Eurosport); Startschuss: 13.15 Uhr

ca. 15.15 Uhr: Verfolgung Damen (ARD und Eurosport); Startschuss: 15.30 Uhr

Dienstag, 16. Februar 2021

ca. 12.00 Uhr: 15 Kilometer Einzel Damen (ARD und Eurosport); Startschuss: 12:05 Uhr

Mittwoch, 17. Februar 2021

ca. 14.15 Uhr: 20 Kilometer Einzel Herren (ZDF und Eurosport); Startschuss: 14.30 Uhr

Donnerstag, 18. Februar 2021

ca. 15.00 Uhr: Single Mixed Staffel (ZDF und Eurosport); Startschuss: 15.15 Uhr

Samstag, 20. Februar 2021

ca. 11.35 Uhr: Staffel Damen (ZDF und Eurosport); Startschuss: 11.45 Uhr

ca. 14.40 Uhr: Staffel Herren (ZDF und Eurosport); Startschuss: 15.00 Uhr

Sonntag, 23. Februar 2021

ca. 12.18 Uhr: Massenstart Damen (ZDF und Eurosport); Startschuss: 12.30 Uhr

ca. 15.00 Uhr: Massenstart Herren (ZDF und Eurosport); Startschuss: 15.15 Uhr

Das sind die deutschen Athleten bei der Biathlon-WM 2021

Bei den Frauen wurden Denise Herrmann, Franziska Preuß, Maren Hammerschmidt, Vanessa Hinz und Janina Hettich nominiert. Bei den Männern stehen Arnd Peiffer, Erik Lesser, Benedikt Doll, Johannes Kühn und Roman Rees im Aufgebot.

*Die Anfangszeiten beziehen sich auf den Beginn der Übertragung bei ARD/ZDF. Die Vorberichte bei Eurosport beginnen in der Regel etwas später.