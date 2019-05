| Auf- und Abstiegskampf

Fans zwischen Hoffen und Bangen: Sowohl in der 1. als auch der 2. Bundesliga ist noch ein Platz frei, der in der Relegation vergeben wird. Hier gibt's die Infos zur Übertragung.

Der VfB Stuttgart und der 1. FC Union Berlin treffen in der Bundesliga-Relegation aufeinander. Steigt Stuttgart (Platz 16 in der Bundesliga) nach einer mehr als enttäuschenden Saison ab oder retten sich die Schwaben gegen die "Eisernen" (Platz 3 in der 2. Bundesliga) doch noch? Live zu sehen ist das nur im kostenpflichtigen Eurosport Player (bzw. beim Pay-TV-Sender Eurosport 2 HD Xtra).

Der Streaminganbieter, der in der abgelaufenen Bundesliga-Saison vornehmlich die Freitagsspiele übertragen hatte, zeigt nach dem Hinspiel in Stuttgartdas 2:2 ausging, auch das Rückspiel in der Alten Försterei in Berlin am Montag, 27. Mai (20.30 Uhr). Vor Spielbeginn gibt es jeweils eine Vorab-Analyse mit Eurosport-Experte Matthias Sammer und Moderator Jan Henkel.

Wer kein Abo hat und sich auch keines zulegen möchte, muss mit den Highlights vorlieb nehmen. Das ZDF zeigt eine ausführliche des Rückspiels am Montag, 27. Mai 2019, ab 23.35 Uhr.

ZDF überträgt Zweitliga-Relegation

Anders sieht es bei der Zweitliga-Relegation aus, in der sich der (Noch?)-Drittligist SV Wehen Wiesbaden und Zweitligist FC Ingolstadt gegenüberstehen. Das ZDF überträgt beide Spiele live im Free-TV.

Das Hinspiel in Wiesbaden wird am Freitag, 24. Mai, um 18.15 Uhr Uhr angepfiffen. Katrin Müller-Hohenstein begrüßt ab 18 Uhr zusammen mit Experte Hanno Balitsch die Zuschauer aus der Arena in Wiesbaden. Das Spiel kommentiert Claudia Neumann.

Auch das Rückspiel am Dienstag, 28. Mai 2019, wird um 18.15 im ZDF gezeigt. Live-Reporter in Ingolstadt ist Martin Schneider. Für Moderation und Analyse stehen Jochen Breyer und Hanno Balitsch bereit.

Wann läuft Sport im TV? Hier gibt's den Überblick.