| Gruppenphase

Vier deutsche Teams haben sich für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert. Ende August werden ihre Gegner ermittelt. Die Auslosung wird live übertragen.

Machbare Aufgabe oder Hammer-Los? Für vier deutsche Mannschaften wird es am Donnerstag, 29. August 2019, ernst. Dann findet in Monaco die Auslosung zur Gruppenphase der Champions-League-Saison 2019/20 statt. Der FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer 04 Leverkusen haben sich qualifiziert.

Der FC Bayern ist in Lostopf 1, kann also nicht auf Titelverteidiger FC Liverpool, den FC Chelsea, den FC Barcelona, Manchester City, Juventus Turin, Paris St. Germain oder Zenit St. Petersburg treffen, die ebenfalls im ersten Lostopf sind. Diese Klubs sind allerdings mögliche Gegner der anderen drei deutschen Vereine. Der BVB (Lostopf 2) entgeht einem Duell mit Real Madrid, Atlético Madrid oder Tottenham Hotspur.

Die Auslosung im TV und Livestream

Sowohl Sky als auch DAZN, die in diesem Jahr erneut die Spiele der Champions League untereinander aufteilen werden, zeigen die Auslosung live. Sky überträgt auf seinem Free-TV-Sender Sky Sport News HD. Auch der Livestream ist frei empfangbar. Kai Dittmann und Thomas Fleischmann berichten ab 17.30 Uhr live. Die Auslosung findet um 18.00 Uhr statt. Danach gibt Sky-Experte Erik Meijer seine Einschätzung zu den deutschen Gegnern und den acht Gruppen ab. Reporter Uli Köhler wird in Monaco erste Reaktionen einfangen.

Für den kostenpflichtigen Streaming-Anbieter DAZN berichten Christoph Stadler und Experte Lutz Pfannenstiel ab 18.00 Uhr live von der Auslosung in Monaco.

Wer zeigt welches Spiel?

Für die Fans fast genauso spannend wie die Gruppengegner ihrer Mannschaft: Wo läuft welches Spiel? Die Aufteilung wird ähnlich wie im Vorjahr sein. Sky zeigt insgesamt 34 Spiele live und in voller Länge (den Rest in der Kongferenz), DAZN hat 104 Live-Spiele im Angebot. Der Großteil der Gruppenspiele wird also in voller Länge nur bei DAZN zu sehen sein. Sky zeigt in der Gruppenphase an jedem Abend ein deutsches Einzelspiel live.

Wie die Spiele im Detail aufgeteilt werden, teilen Sky und DAZN am Freitag nach der Auslosung mit.