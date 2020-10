| TV-Überblick

Am 2. Oktober wurde die Gruppenphase der Saison 2020/21 in der Champions League ausgelost. Nun steht fest, welche Spiele bei welchem Sender bzw. Streaming-Anbieter zu sehen sind.

Vier deutsche Mannschaften sind in der Königsklasse des europäischen Vereinsfußball dabei: Titelverteidiger FC Bayern München, Vizmeister Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach. Der Großteil der Spiele in der Gruppenphase ist in dieser Saison bei Streaming-Anbieter DAZN (jetzt einen Monat kostenlos testen*) zu sehen. Pay-TV-Sender Sky hat sich aber einige der deutschen Highlights gesichert.

Für die Fans der deutschen Teams heißt das: Wer alle Spiele seiner Mannschaft live und in voller Länge sehen möchte, braucht ein Abo bei beiden Anbietern – oder lädt sich zu Freunden ein.

Der FC Bayern ist fünf Mal bei Sky zu sehen, lediglich das Spiel des Rekordmeisters bei Lokomotive Moskau am 2. Spieltag läuft bei DAZN. Borussia Dortmund ist vier Mal bei Sky und zwei Mal bei DAZN zu sehen. RB Leipizig wird zwei Mal bei Sky und vier Mal bei DAZN übertragen, während Borussia Mönchengladbach lediglich ein Mal bei Sky übertragen wird: Am 2. Spieltag zeigt der Pay-TV-Sender das Spiel der Gladbacher gegen Real Madrid.

In der Gruppenphase sind sämtliche Spiele ohne deutsche Beteiligung in voller Länge nur bei DAZN zu sehen. Sky zeigt alle Spiele in der Konferenz.

Die deutschen Spiele und Sendetermine im Überblick:

1. Spieltag

Sky: Lazio Rom - Borussia Dortmund (20. Oktober, 21.00 Uhr)

DAZN: RB Leipzig - Basaksehir FK (20. Oktober, 21.00 Uhr

Sky: Bayern München - Atlético Madrid (21. Oktober, 18.55 Uhr)

DAZN: Inter Mailand - Borussia Mönchengladbach (21. Oktober, 21.00 Uhr)

2. Spieltag

DAZN: Lokomotive Moskau - Bayern München (27. Oktober, 18.55 Uhr)

Sky: Borussia Mönchengladbach - Real Madrid (27. Oktober, 21.00 Uhr)

Sky: Borussia Dortmund - Zenit St. Petersburg (28. Oktober, 21.00 Uhr)

DAZN: Manchester United - RB Leipzig (28. Oktober, 21.00 Uhr)

3. Spieltag

DAZN: Schachtjor Donezk - Borussia Mönchengladbach (3. November, 18.55 Uhr)

Sky: RB Salzburg - Bayern München (3. November, 21.00 Uhr)

Sky: Club Brügge - Borussia Dortmund (4. November, 21.00 Uhr)

DAZN: RB Leipzig - Paris St. Germain (4. November, 21.00 Uhr)

4. Spieltag

DAZN: Borussia Dortmund - Club Brügge (24. November, 21.00 Uhr)

Sky: Paris St. Germain - RB Leipzig (24. November, 21.00 Uhr)

DAZN: Borussia Mönchengladbach - Schachtjor Donezk (25. November, 18.55 Uhr)

Sky: Bayern München - RB Salzburg (25. November, 21.00 Uhr)

5. Spieltag

Sky: Atlético Madrid - Bayern München (1. Dezember, 21.00 Uhr)

DAZN: Borussia Mönchengladbach - Inter Mailand (1. Dezember, 21.00 Uhr)

DAZN: Basaksehir FK - RB Leipzig (2. Dezember, 18.55 Uhr)

Sky: Borussia Dortmund - Lazio Rom (2. Dezember, 21.00 Uhr)

6. Spieltag

DAZN: Zenit St. Petersburg - Borussia Dortmund (8. Dezember, 18.55 Uhr)

Sky: RB Leipzig - Manchester United (8. Dezember, 21.00 Uhr)

DAZN: Real Madrid - Borussia Mönchengladbach (9. Dezember, 21.00 Uhr)

Sky: Bayern München - Lokomotive Moskau (9. Dezember 21.00 Uhr)

