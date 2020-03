| Überblick

Von Antje Rehse

Das Coronavirus hat auch in Deutschland immer mehr Auswirkungen auf den Alltag. Viele Menschen sind verunsichert. In diversen Formaten berichten die Fernsehsender über Zahlen, Maßnahmen und offene Fragen.

Auch die TV-Sender sind mehr und mehr vom Coronavirus betroffen. So werden Talkshows wie Maybrit Illner und Anne Will oder auch Unterhaltungsformate wie die RTL-Tanzshow "Let's Dance" oder "The Masked Singer" bei ProSieben werden ohne Studio-Publikum produziert. Die ZDF-Reihe "Fernsehgarten on Tour" mit drei geplanten Sendungen wurde ganz abgesagt. Mehr Informationen dazu finden Sie unter diesem Link.

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl von TV-Sendungen, die das Coronavirus thematisieren. Der Überblick wird regelmäßig aktualisiert.

Sonntag, 15. März

Quarks: Die Macht der Viren

Anhand des Coronavirus erklärt die Wissenschaftssendung, wie sich ein Virus eigentlich verbreitet. Das Coronavirus macht das nämlich nicht anders als Grippe oder Erkältungsviren. Nur dass Forscher über letztere schon viel mehr wissen und unsere Körper sich im Laufe der Jahrzehnte an sie gewöhnen konnten. -> 11.55 Uhr, ONE (Erstsendung im WDR: 10. März)

Corona - der Sport ist infiziert: Droht ein Sommer ohne EURO und Olympia?

Sportveranstaltungen finden (so gut wie) keine mehr statt, die "Sportschau" wird trotzdem gesendet. Wie geht es für den Sport weiter? Wie realistisch ist die Austragung von Großveranstaltungen im Sommer wie der Fußballeuropameisterschaft und Olympia? -> 17.30 Uhr, ARD

ZDF.reportage: die Virus-Krise

Ob die Schließung von Schulen und KiTas, abgesagte Veranstaltungen, Homeoffice oder Hamsterkäufe. Irgendwie ist mittlerweile jeder direkt oder indirekt vom Coronavirus betroffen, ganz egal ob er erkrankt ist oder nicht. Die "ZDF.reportage" zeigt, wie sich Deutschland gegen ein Virus stemmt, das den Alltag zu dominieren droht. -> 18 Uhr, ZDF

Bericht aus Berlin: Corona und der starke (?) Staat

Das Coronavirus und der Kampf gegen eine zu schnelle Verbreitung zwingt staatliche Stellen zu bisher in der Bundesrepublik nie dagewesenen Eingriffen in das private und öffentliche Leben. Der "Bericht aus Berlin" begleitet einen Angestellten, der aus Sorge lieber bei seiner schwangeren Frau bleibt und zu Hause arbeitet, als sich im Büro größerer Ansteckungsgefahr auszusetzen. Und er besucht Eltern, die vor ganz neue Probleme gestellt werden, weil Kitas und Schulen - auf möglicherweise nicht absehbare Zeit - die Tore schließen. Und auch der wirtschaftliche Aspekt wird beleuchtet. Geplant sind Interviews mit Familienministern Franziska Giffey und Wirtschaftsminister Peter Altmeier. -> 18.30 Uhr, ARD

Anne Will

Das Thema der ARD-Talkshow lautet "Die Corona-Krise - wie drastisch müssen die Maßnahmen werden?" Als Gäste sind der Virologe Alexander Kekulé (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg), Claudia Spies (Ärztliche Leiterin des CharitéCentrums für Anästhesiologie und Intensivmedizin), Bundesfinanzminister Olaf Scholz, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Angela Inselkammer (Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA Bayern) und Cerstin Gammelin ("Süddeutsche Zeitung") -> 21.45 Uhr, ARD

Montag, 16. März

Hart aber fair extra

Zu Beginn der zweistündigen Spezialausgabe mit dem Thema ""Die Corona-Krise: Wo stehen wir, was kommt noch?" zeigt eine 30-minütige Reportage die aktuelle Situation in Deutschland und in Nachbarländern: Wie wirkt sich die Corona-Krise auf das öffentliche Leben im Land aus? Wie versuchen Betriebe und Behörden, die Situation zu meistern? Wie bestehen Ärzte, Pfleger und Krankenhäuser diesen Stresstest? Und wie entwickelt sich die Lage im benachbarten Ausland? Danach diskutieren Peter Altmaier (Bundeswirtschaftsminister), Anja Kohl (ARD-Börsenexpertin), Prof. Jonas Schmidt-Chanasit (Virologe), Ulrike Scheuermann (Diplom-Psychologin, Krisenberaterin und Sachbuchautorin), Bernd Niemeier (Hotelier; Präsident DEHOGA Nordrhein-Westfalen) und Frank Bräutigam (ARD-Rechtsexperte). -> 20.15 Uhr, ARD

phoenix unter den linden

Unser gewohntes Zusammenleben wird durch die Corona-Krise mehr und mehr auf die Probe und in Frage gestellt. Jeder trägt Verantwortung - nicht nur für sich selbst, sondern auch für sein unmittelbares und erweitertes Umfeld. Und wichtiger denn je wird das Vertrauen in die Verlässlichkeit des anderen. Das Virus und die Verantwortung - Die Wiedergeburt des Wir-Gefühls? Darüber diskutiert Michaela Kolster mit ihren Gästen Konstantin Kuhle (FDP, MdB, Innenpolitischer Sprecher) und Prof. Harald Welzer (Soziologe und Sozialpsychologe). -> 22.15 Uhr, phoenix