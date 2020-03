| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair extra

Nächster Sendetermin: Montag, 16. März, 20.15 Uhr (ARD)

Montag, 16. März, 20.15 Uhr (ARD) Thema: Die Corona-Krise: Wo stehen wir, was kommt noch?

Die Corona-Krise: Wo stehen wir, was kommt noch? Gäste: Peter Altmaier (CDU, Bundeswirtschaftsminister), Anja Kohl (ARD-Börsenexpertin), Prof. Jonas Schmidt-Chanasit (Virologe am Institut für Tropenmedizin der Uni Hamburg; Leiter der Virusdiagnostik am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin), Ulrike Scheuermann (Diplom-Psychologin, Krisenberaterin und Sachbuchautorin), Bernd Niemeier (Hotelier; Präsident DEHOGA Nordrhein-Westfalen), Frank Bräutigam (ARD-Rechtsexperte)

In einer Spezialausgabe zeigt "Hart aber fair" zunächst eine 30-minütige Reportage die aktuelle Situation in Deutschland und in Nachbarländern. Danach wird über folgende Fragen diskutiert: Wo stehen wir bei den Abwehrmaßnahmen? Schützen wir uns und unsere Angehörigen genug? Wie sehr sind Wirtschaft und Wohlstand bedroht?

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" finden Sie hier.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 18. März, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 18. März, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 19. März, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 19. März, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 22. März, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 22. März, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Nach der Winterpause

Nach der Winterpause Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Dunja Hayali" finden Sie hier.