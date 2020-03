| Überblick

Von Antje Rehse

Das Coronavirus hat auch in Deutschland immer mehr Auswirkungen auf den Alltag. Viele Menschen sind verunsichert. In diversen Formaten berichten die Fernsehsender über Zahlen, Maßnahmen und offene Fragen.

Auch die TV-Sender sind mehr und mehr vom Coronavirus betroffen. So werden Talkshows wie Maybrit Illner und Anne Will oder auch Unterhaltungsformate wie die RTL-Tanzshow "Let's Dance" oder "The Masked Singer" bei ProSieben werden ohne Studio-Publikum produziert. Die ZDF-Reihe "Fernsehgarten on Tour" mit drei geplanten Sendungen wurde ganz abgesagt. Mehr Informationen dazu finden Sie unter diesem Link.

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl von TV-Sendungen, die das Coronavirus thematisieren. Der Überblick wird regelmäßig aktualisiert. Hinweis: Viele Regionalprogramme bieten kurze Corona-Updates an, auch ProSieben bringt seine Zuschauer ab sofort täglich um 17.00 Uhr und um 19.05 Uhr in einer fünnfminütigen Sendung auf den neuesten Stand.

Mittwoch, 18. März

LIVE: PK des Robert-Koch-Instituts

Das RKI informiert täglich über die aktuellen Entwicklungen und die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland. -> 10.00 Uhr, diverse Nachrichtensender (z.B. n-tv)

Corona-Sprechstunde

Die "Corona-Sprechstunde" will einen Überblick über Nachrichten und Handlungsempfehlungen schaffen. Zudem werden Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauern beantwortet. -> 12.15 Uhr, SWR-Fernsehen

Marco Schreyl LIVE

In einer Live-Ausgabe seiner nachmittäglichen Talkshow spricht Marco Schreyl mit Experten, Promis und Gästen über die Corona-Krise. -> 16.00 Uhr, RTL

ARD extra

Die ARD hat erneut eine Sondersendung zum Coronavirus nach der "Tagesschau" angekündigt. Genauere Informationen sind noch nicht bekannt. Es geht um die neuesten Entwicklungen in der Corona-Krise in Deutschland, Europa und der Welt. -> 20.15 Uhr, ARD

Klamroths Konter

Louis Klamroth beleuchtet in einer Sonderausgabe die Corona-Krise und ihre Folgen. Neben Emanuel Wyler, Molekularbiologe im Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft in Berlin-Buch, ist der Rechtsanwalt Professor Niko Härting zu Gast, der kostenlose Erstberatungen für Betriebe und Freelancer in der Corona-Krise anbietet. -> 20.15 Uhr, n-tv

scobel - Corona, Demokratie und Angst



Moderator Gert Scobel spricht mit der Psychoanalytikerin Marianne Leuzinger-Bohleber, bis 2016 geschäftsführende Direktorin des Sigmund-Freud-Instituts, und dem Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte von der Universität Duisburg-Essen. Scobel fragt nach den Bewältigungsstrategien für Gefühle von Angst, von um sich greifender Krisendepression, Aktionismus und Ohnmacht. Vor allem aber geht die Sendung der Frage nach, inwiefern Demokratien sich angesichts der Katastrophe, nicht unähnlich dem Ausmaß des globalen Klimawandels, verändern müssen, um schneller und vielleicht auch besser reagieren zu können. Wie weit kann, wie weit sollte die Demokratie gehen? -> 21.00 Uhr, 3sat

Maybrit Illner

Auch in der ZDF-Talkshow geht es natürlich um das Coronavirus. Zu Gast ist u.a. der Virologe Christian Drosten, der die Menschen täglich in seinem Podcast sehr ausführlich informiert. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil spricht über mögliche Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt. -> 22.15 Uhr, ZDF